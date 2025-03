Accoltellamento durante una festa. Questore chiude bar ristorante a Scanzano

L’episodio si verificò il 15 gennaio scorso, durante una festa, dopo una lite tra avventori e il ferimento di un giovane in un locale del centro jonico, per il quale il – dopo l’espletamento delle indagini della Polizia di Stato. ha disposto la sospensione delle attività per 15 giorni. Il provvedimento è ” di natura cautelare e non sanzionatoria – è precisato- ed è finalizzato ad evitare che la prosecuzione dell’apertura dell’esercizio possa causare il protrarsi di situazioni nocive per l’ordine e la sicurezza pubblica, il buon costume e la moralità pubblica”



Il Questore di Matera sospende l’attività di un esercizio pubblico a Scanzano Jonico (MT) per 15 giorni, a seguito di una violenta lite scoppiata nel corso di una festa e culminata nell’accoltellamento di un partecipante

Nel rispetto dei diritti della persona indagata, della presunzione di innocenza e della necessaria verifica dibattimentale, per quanto risulta allo stato attuale, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa del giudizio, si comunica quanto segue.

La Polizia di Stato di Matera ha notificato al titolare di un esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande di tipo bar/ristorante, sito a Scanzano Jonico, il provvedimento di sospensione dell’attività per giorni 15, emesso dal Questore di Matera, ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

I fatti risalgono allo scorso gennaio quando, all’interno dell’esercizio pubblico, nel corso di una festa con musica, organizzata in assenza di qualsivoglia autorizzazione, era scoppiata una violenta lite tra alcuni avventori, che culminava con l’accoltellamento di un giovane.

Grazie all’ attività investigativa effettuata da agenti della Squadra Mobile e del Commissariato di P.S. di Policoro, che hanno ricostruito la dinamica dei fatti, il Questore ha adottato, a conclusione del procedimento amministrativo svolto dalla Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura, il provvedimento di sospensione della licenza.

Il suddetto provvedimento ha natura cautelare e non sanzionatoria ed è finalizzato ad evitare che la prosecuzione dell’apertura dell’esercizio possa causare il protrarsi di situazioni nocive per l’ordine e la sicurezza pubblica, il buon costume e la moralità pubblica.