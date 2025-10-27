lunedì, 27 Ottobre , 2025
Accolta dal Sindaco una delegazione ucraina in visita studio per il capacity building culturale

Vito Bubbico
Vito Bubbico

Il Sindaco di Matera Antonio Nicoletti -con una nota- informa di aver “accolto questa mattina, nella sede del Palazzo Municipale, una delegazione di venti rappresentanti provenienti dall’Ucraina, appartenenti a municipalità e istituzioni culturali ucraine, giunti in città per una visita studio dedicata al capacity building per l’Ucraina. Durante l’incontro, svoltosi in un clima cordiale e di reciproco interesse, sono state condivise esperienze e prospettive sui processi di sviluppo culturale e territoriale, con particolare attenzione al ruolo delle comunità creative nel favorire la coesione e la crescita dei territori. Il Sindaco ha donato alcuni volumi e materiali dedicati alla storia e alla cultura di Matera, ricevendo a sua volta simboli rappresentativi delle città ucraine partecipanti. La visita studio proseguirà per tutta la settimana con incontri con operatori culturali, imprese creative e realtà associative locali, con l’obiettivo di creare nuove connessioni e sinergie tra le comunità ucraine e materane. Un ulteriore passo nel percorso di internazionalizzazione delle esperienze maturate a Matera, sempre più laboratorio di innovazione sociale e culturale a livello europeo.” “Siamo felici di accogliere a Matera questa delegazione, che rappresenta la volontà di costruire ponti attraverso la cultura e la cooperazione internazionale – ha dichiarato il Sindaco Nicoletti -. Matera è una città che fa della sua comunità e della creatività i suoi punti di forza: oggi è un onore condividere la nostra esperienza con chi sta lavorando per la rinascita delle proprie città”.

 

