Accoglienza turistica con la semplicità della Pro Loco Matera

Un largo sorriso di benvenuto e poi tanta musica, quella tradizionale e travolgente dei Locantore, per far apprezzare alla comitiva di ospiti del 53^ convegno della società italiana di agronomia, anima e luoghi dei rioni Sassi. A farlo la Pro Loco di Matera, con il presidente Giuseppe Cotugno e Martina Tinella, inventori del progetto ”Matera sotto sopra…la memoria dell’acqua”. Partenza,in serata, dal Campus dell’Università di Basilicata, con la quale Pro Loco ha avviato una proficua collaborazione, e prosecuzione nel Sasso Caveoso al palombaro piccolo dove sono cominciate visita, divulgazione e animazione. E così fino a tardi. Vuoi mettere l’atmosfera degli antichi rioni di tufo, con le storie di quanti ci hanno vissuto ( a cominciare da Peppino Cotugno) con un tappeto di stelle che si perde nella notte dei tempi. Altra musica e balli… ” Ecco la nostra accoglienza- ha detto Cotugno agli ospiti- vera e semplice, apprezzata”. Basta poco. Così si fa turismo, con esperienza e disponibilità. Se non la si ha si perde tempo e non si fa conoscere la vera anima della città.