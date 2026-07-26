Accoglienza migranti? A Metaponto si continua a Murare Tutto.

Le donne egli uomini che attraversano il mare, spesso non facendocela, in cerca -a Nord delle loro terre derubate dal colonialismo del cosiddetto Occidente- una condizione di vita migliore sono un fenomeno oramai strutturale che andrebbe affrontato in altrettanta modalità strutturata. E non in modo emergenziale o, peggio approssimativo, anche in quelle aree dove sono decenni che sono la salvezza della nostra agricoltura. Come nel caso del metapontino. Ed è proprio da questa area che ci giunge una nota dell’associazione “Tutti Migranti” che da anni prova a sollecitare le istituzioni a provvedere a realizzare strutture dignitose per ospitare questi lavoratori così preziosi per i raccolti della florida economia locale, senza però trovare ascolto. Anzi, invece di andare in tale direzione si provvede ad inibire l’uso -per quanto inadeguato- di quelle strutture che almeno un tetto in testa lo garantivano a chi passa l’intera giornata nei campi a quattro soldi.

Infatti, Pino Passarelli -referente dell’associazione in questione- titola “A Metaponto si continua a Murare Tutto” e scrive: “E alla fine è stato murato anche l’ex Palazzetto di Metaponto Lido … basta fare un giro nel Borgo e allo Scalo di Metaponto per vedere una decina di strutture che sono state murate negli ultimi decenni. Sono tutte strutture che potevano essere ristrutturate con i fondi stanziati dal PNRR per eliminare i ghetti e ricavarne così posti letto da fittare ai tanti lavoratori stagionali presenti permettendo loro, oltre ad avere un tetto, anche di poter sistemare le problematiche burocratiche legate principalmente alla residenza, con conseguente rilascio/rinnovo dei permessi di soggiorno, possibilità di usufruire dell’assistenza sanitaria e all’apertura di un conto per l’accredito dello stipendio. In questi mesi estivi possono stare anche all’aperto ma con l’avvicinarsi dei mesi più freddi, verso novembre/dicembre, torneranno a cercare rifugio nei casolari abbandonati, senza alcun servizio, e quindi tornare a vivere nuovamente in condizioni igienico-sanitarie molto precarie; con i più fortunati che forse potranno trovare dei locali in affitto, … anche se spesso senza regolare contratto e quindi costretti a pagare il fitto anche da qualche altra parte per avere i documenti a posto per evitare di essere espulsi o mandati in un CPR. Oramai è una costante che ogni anno in prossimità della stagione turistica ci siano gli sgomberi dei migranti dai luoghi dove avevano trovato riparo per superare il periodo invernale, … è talmente costante che quest’anno quelli che avevano trovato rifugio nell’ex Palazzetto si erano già spostati da circa un mese.

Purtroppo anche questa volta non c’è stata nessuna risposta da parte dell’Amministrazione Comunale, della Prefettura e della Regione, alla richiesta d’intervento che annualmente, in prossimità della stagione invernale, inviamo loro. Infatti lo scorso novembre avevamo chiesto il posizionamento di moduli abitativi, con servizio docce e wc, per permettere ai migranti condizioni di vita più dignitose e si chiedeva di verificare la possibilità, utilizzando la legge regionale 13/2016, di coinvolgere la Protezione Civile per superare la stagione invernale, … ed anche questa volta, come negli anni precedenti, non c’è stata nessuna risposta.

Sarebbe auspicabile che il dott. Tataranno, ex sindaco di Bernalda ed attuale consigliere regionale, metta in pratica quanto detto in occasione del riconoscimento IGP della fragola del Metapontino, nel 2024, quando parlò di “Residenze dignitose e condizioni di vita migliori per i lavoratori stagionali” e può farlo impegnandosi affinché venga finalmente applicata realmente la legge regionale 13/2016 approvata dalla Giunta Pittella, … anche perché il dott. Pittella che oggi è il Presidente del Consiglio Regionale è la stessa persona che da Presidente della Giunta approvò la legge, … quindi la conosce bene e basterebbe a questo punto solo un pò di volontà politica per applicarla. Sarebbe auspicabile inoltre che la risposta delle Istituzioni, che in questo periodo dopo l’uccisione ad Amendolara dei quattro lavoratori impegnati nel Metapontino è particolarmente indirizzata verso il fenomeno del caporalato, non si riduca solo all’azione repressiva ma che sia da stimolo affinché le varie problematiche vengano affrontate nella loro complessità.

Per esempio,

… con la disponibilità di alloggi in zona non c’è bisogno del caporale che ti vende il posto letto e che ti accompagna poi sul posto di lavoro … il tutto a caro prezzo,

… avendo l’alloggio, con regolare contratto, è semplice sistemare la propria posizione burocratica facendo valere i propri diritti e senza correre il rischio di finire in un CPR,

… con i documenti in regola ci si può iscrivere ai corsi d’italiano del CPIA, o di altre scuole, facilitando così l’integrazione,

… con i documenti in regola si può prendere la patente non avendo così bisogno del caporale per recarsi sul posto di lavoro,

… con la presenza di mediatori linguistico-culturali presso i Comuni, le Scuole, gli Ospedali ed altri Enti si migliorerebbe di molto la qualità della vita di tutte le comunità. Queste sono solo alcune delle finalità della L.R. n.13 del 6 luglio 2016 aggiornata con la L.R. n.23 del 28 settembre 2024, che prevede l’utilizzo della Protezione Civile “In caso di situazioni di emergenza per avvisi pubblici andati deserti …” (art. 6 comma 1bis) e che potrebbe essere allargato alla situazione di Metaponto scelta come dimora da parte di molti lavoratori stagionali perché da un punto di vista logistico permette loro di poter essere in mezz’ora sia a Tursi che a Castellaneta.

E, proprio a Tursi, in questi giorni dovrebbe partire, con un anno di ritardo, il progetto Supreme che prevede 50 posti per ospitare migranti che lavorano in zona ed hanno problematiche abitative; a tal proposito a volte viene il dubbio che, siccome sia i 4 lavoratori che morirono nell’incidente lo scorso 4 ottobre sulla Fondovalle dell’Agri che i 4 lavoratori che sono stati ammazzati ad Amendolara venivano a lavorare nel Metapontino ma abitavano nella zona di Sibari, forse se il progetto Supreme partiva, come previsto, lo scorso anno oggi potevano esserci 8 persone ancora vive, … o forse sarebbero morte lo stesso, … però il dubbio resta. Preme ricordare agli amministratori, locali e regionali, ed ai rappresentanti istituzionali che dalle loro azioni alcune volte può dipendere la vita delle persone e che non serve partecipare, dopo le tragedie, alle fiaccolate o alle manifestazioni di ricordo/denuncia ma serve applicare le leggi che già ci sono, … ed utilizzare i fondi già stanziati. Facciamo in modo che Kumar Manoj, Sing Surjit, Sing Harwinder, Sing Jaskaran, Waseem Knan, Amin Fazal Khogjani, Ullah Ismat Qiemi e Safi Iayjad non siano morti invano.”