Accettura reclama il diritto alla salute con una manifestazione dinanzi all’ASM

L’autobus messo a disposizione dall’Amministrazione comunale di Accettura è partito questa mattina alle 9,00 da Largo San Vito, destinazione sede dell’ASM a Matera, con un centinaio di cittadini a bordo. E’ quanto oramai costretta fare una popolazione, specie quella che vive nei comuni delle aree interne della regione, per reclamare quello che è un diritto costituzionale primario: il diritto alla salute, alla assistenza sanitaria di base, territoriale. E così con alla testa il primo cittadino, Alfonso Vespe, sono giunti con cartelloni e bandiere in via Montescaglioso con la determinazione a non andare via senza portare a casa qualcosa di concreto. Al momento l’assistenza di base è garantita solo due giorni alla settimana da un medico che raggiunge Accettura da Pisticci, dopo che l’ultimo medico di medicina generale è andato in pensione a fine 2025. Anche la guardia medica festiva che prima era sempre presente, da tempo è stata ridotta solo a poche ore del sabato de della domenica.

Una delegazione è stata ricevuta dal Direttore generale Maurizio Friolo con cui è stata concordata una soluzione tampone. Ovvero, la presenza di ulteriore due giornate alla settimana da parte del dottor Michele Campanaro (come ha riferito Fiolo in una intervista alla TGR). Questo, in attesa che emerga la disponibilità di qualche sanitario a trasferirsi a tempo pieno e in pianta stabile nel centro della montagna materana. E a titolo di incentivo il Sindaco Alfonso Vespe ha inteso mettere sul piatto l’assegnazione gratuita, a carico del Comune, sia dell’alloggio che dell’ambulatorio. Non resta che sperare che qualche medico accolga la proposta quanto prima. E magari qualcuno riporrà tali speranze in un miracolo da parte del protettore San Giuliano, i cui festeggiamenti, con il noto rito del “maggio”, si terranno i prossimi 7,8 e 9 giugno. E’ evidente come la sanità territoriale sia oramai in uno stato di totale abbandono, con l’assenza di programmazione in grado di garantire la continuità assistenziale di una comunità, non per un evento eccezionale ed imprevisto, ma nel momento in cui accade un banale e super noto pensionamento di un medico. Ma tant’è!