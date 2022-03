Un premio letterario sopravvissuto alla pandemia che per due anni ha impedito lo svolgersi della festa del Maggio di Accettura. E’ il premio “L’albero di rose”, giunto alla quarta edizione e dedicato, per l’appunto, alla festa del Maggio, anima del paese in provincia di Matera.

A dare la notizia dell’edizione 2022 il Sindaco di Accettura, Alfonso Vespe.

Siamo particolarmente orgogliosi di annunciare il bando della quarta edizione del premio – ha spiegato Vespe – perché, in un periodo molto delicato per tutti, tornare a essere poetici e dedicare versi ai temi che citati vuol dire cercare di riprendere tra le mani la vita di tutti i giorni. Il legame con la nostra terra deve, poi, essere quel quid in più per consentirci di custodire gelosamente l’intimità e la voglia di vivere.

Il premio è composto da tre sezioni:

poesia inedita ispirata ai temi della festa del Maggio, dei culti arborei e del rapporto tra l’uomo e l’albero;

inedita ispirata ai temi della festa del Maggio, dei culti arborei e del rapporto tra l’uomo e l’albero; Leonardo Sinisgalli , la poesia che scaturisce dall’urto con gli oggetti, simboli di culti primordiali;

, la poesia che scaturisce dall’urto con gli oggetti, simboli di culti primordiali; la mitologia domestica, la mitologia del luogo grezzo e sobrio;poesia edita; la silloge deve essere edita a partire dal giorno 1° gennaio 2019.

Spero che all’iniziativa partecipino tanti autori, ha evidenziato il Sindaco, perché questo vorrebbe dire non solo che la nostra iniziativa riscuote successo, ma anche che c’è voglia di tornare a dedicarsi e a dedicare alle nostre cose maggior tempo rispetto al recente passato, anche per distrarsi dai fatti nazionali e internazionali di questi giorni”.

Tutte le opere in concorso devono essere in lingua italiana o in dialetto con traduzione ed essere inviate entro e non oltre il 1° giugno 2022.

Il bando è disponibile al link https://lapresenzadierato.files.wordpress.com/2022/02/lalbero-di-rose-2022-bando-def.pdf