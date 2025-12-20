sabato, 20 Dicembre , 2025
Cronaca

Accettura: il cinema torna protagonista con la proiezione di “Buen Camino” di Checco Zalone

L’Auditorium Comunale di Accettura, come si legge in una nota “continua il suo percorso di rilancio culturale e sociale con la proiezione del film “Buen Camino”, diretto da Gennaro Nunziante e interpretato da Checco Zalone, in programma dal 25 al 30 dicembre. Le proiezioni si terranno agli orari 17:30, 19:30 e 21:30, con possibilità di prenotazione online. 
L’iniziativa si inserisce all’interno della programmazione natalizia e rappresenta un nuovo momento di aggregazione per la comunità, offrendo al pubblico un film di grande successo capace di unire divertimento e riflessione. 
La proiezione di “Buen Camino”assume un valore ancora più significativo perché si svolge in un cinema che, dopo anni di inattività, è tornato a vivere da alcuni mesi grazie alla riapertura dell’Auditorium Comunale di Accettura. Uno spazio rinnovato che non è solo sala cinematografica, ma anche luogo di incontro, cultura e partecipazione, dedicato a cinema, teatro ed eventi culturali. 
La riattivazione dell’Auditorium rappresenta un passo importante per la comunità accetturese: un presidio culturale che restituisce centralità alla vita sociale del paese, favorisce momenti di condivisione intergenerazionale e contribuisce alla valorizzazione del territorio. Il recupero dello storico proiettore anni ’60 dell’ex Cinema De Luca, oggi esposto all’ingresso e fonte di ispirazione per il logo dell’Auditorium, simboleggia il legame tra memoria e futuro. 
L’Amministrazione Comunale e i promotori dell’iniziativa invitano cittadini e visitatori a partecipare numerosi, sostenendo un progetto che punta a rendere il cinema un punto di riferimento stabile e vitale per Accettura.”
Vito Bubbico
Vito Bubbico
Iscritto all'albo dei giornalisti della Basilicata.
