Accettura ha riabbracciato Antonio, morto nel 1944 in Polonia.

Con una solenne cerimonia , lunedì 18 agosto, è tornato ad Accettura (Matera) il feretro del povero giovane soldato Antonio Garaguso che dopo l’8 settembre ‘43 fu catturato dai nazisti. A darne notizia sulla sua pagina social Giuseppe Chiarillo, accetturese e militante Anpi. ”Garaguso si rifiutò di combattere con loro – scrive Chiarillo- e con i fascisti di Salò e, perciò, venne deportato in Polonia. Morì dì stenti, nel giugno 1944, nel campo di concentramento di Theresienstadt.Antonio non fu solo un soldato accetturese morto nella seconda guerra mondiale, ma, soprattutto, un giovane accetturese che diede la sua vita pur di non schierarsi con i nazisti”. Non è stato facile ritrovare i luoghi dove riposavano i resti , ma la volontà e il desiderio di portare a termine il percorso hanno consentito di giungere al risultato sperato.



”Il lavoro fatto per il ritorno dei feretri di Antonio , Donato e Nicola giovani accetturesi – conclude Chiarillo- e’ il minimo che potevamo fare per rendere merito a loro e che siano testimonianza per le giovani generazioni. Una ,grande iniziativa, dopo studi e ricerche, per riconoscere il merito di questi tre giovani ragazzi che contribuirono a redimere il nostro Paese dai crimini del fascismo con la loro vita. E’ un’iniziativa di impegno civile portata avanti da me e con il contributo fattivo di Pierino Belmonte e Anna Cerabona”. Una bella pagina di democrazia e di fedeltà alla Costituzione, nata dalla Resistenza, spesso dimenticata o accettata con imbarazzo o difficoltà da parte di quanti sono legati ad altre storie, combattute sul campo e pagate anche con la vita da Antonio, Donato e Nicola.

