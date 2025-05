Accettura: Domenica 4 maggio si sceglie la Cima presso la foresta di Gallipoli Cognato.

Non c’è sposo senza la sua sposa. E questo vale anche per il “Maggio” e la “Cima” di Accettura che ogni anno celebra uno dei riti arborei tra i più sentiti e completi del Sud Italia.

Domenica 27 aprile nel bosco di Montepiano, un gruppo di oltre 150 persone ha scelto il “Maggio” ovvero il cerro più alto e bello che nei giorni della Pentecoste verrà trasportato ad Accettura.

Il Maggio scelto è alto circa 27 metri e con una circonferenza che supera i due metri. Oltre agli accetturesi, erano presenti tanti curiosi, fotografi e amanti della natura che hanno approfittato per una sana passeggiata nel bosco di Accettura. Sono stati scelti anche altri alberi che saranno utilizzati in paese per innalzare il Maggio.

Chi non ha potuto partecipare avrà modo di rifarsi già domenica 4 maggio. Alle ore 8:00 si partirà da Accettura per raggiungere in macchina la foresta di Gallipoli Cognato a circa 15 km dal centro abitato. Dopo la Santa Messa tenuta alle ore 8:30 dal parroco Don Giuseppe Filardi, gli accetturesi si dirigeranno nel bosco per scegliere “la Cima”, un agrifoglio alto una quindicina di metri.

L’evento principale coincide ogni anno con la Pentecoste. La Cima verrà trasportata domenica 8 giugno a spalla dai cimaioli fino al paese dove in serata incontrerà il Maggio trasportato dai buoi.

Il 9 giugno si prepareranno gli alberi e, il 10 giugno, verranno uniti e sollevati nell’anfiteatro del paese dinanzi alla presenza del protettore di Accettura San Giuliano Martire. Si terrà poi la famosa “scalata del Maggio”.

Dall’archivio di Accettura si rileva che il culto di San Giuliano è cominciato a manifestarsi nel 1725, anno in cui divenne protettore del paese. Quest’anno infatti ricorrono i 300 anni da quando San Giuliano è stato proclamato Protettore.

La festa del Maggio di Accettura è un rito centenario molto complesso e affascinante che attira ogni anno l’interesse di studiosi di tutto il mondo. E’ stata definita “tra le 47 feste più belle del Mediterraneo” secondo l’itinerario “Les fetes du Soleil” patrocinato dall’UNESCO.