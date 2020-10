Con il video che pubblichiamo a seguire, poche ore fa il Sindaco di Accettura Alfonso Vespe ha reso noto che l’ASM gli ha comunicato ufficialmente che sul territorio comunale sono stati accertati 32 positivi al covid19, di cui 22 sono all’interno della Casa di riposo. Tutti isolati nelle proprie residenze e in buono stato di salute.

Ulteriori 26 persone, che hanno avuto contatto con i positivi, sono stati posti in isolamento fiduciario e sono in attesa della effettuazione di tampone che dovrebbe avvenire tra domani e dopodomani. Gli stessi sono stati sottoposti in mattinata a test rapidi acquistati dalla stessa amministrazione comunale che hanno dato risultato positivo solo per quattro.