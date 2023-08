Accessibilità: Bandiera Lilla al Comune di Ginosa

Il Comune di Ginosa entra a far parte del programma Bandiera Lilla, riconoscimento per i Comuni che hanno un’accessibilità sopra la media, principalmente nei luoghi turistici e che, soprattutto, vogliono continuare a farla crescere nel tempo.

Lo staff e il Presidente della Bandiera Lilla hanno valutato servizi e luoghi pubblici dal punto di vista dell’accessibilità e dopo numerosi sopralluoghi, nelle scorse ore la conferma:

“L’iter per il riconoscimento del vessillo, seguito dall’assessore alle Politiche Sociali Dania Sansolino e dagli assessori Nunzio Ricciardi e Domenico Gigante, non è un punto di arrivo ma di partenza, – dichiara il Sindaco Vito Parisi – un rinnovato impegno per rendere gli spazi pubblici e i servizi sempre più accessibili e inclusivi.

L’intento è quello di promuovere una vera cultura dell’accessibilità e per poterci riuscire, ovviamente non sarà sufficiente l’impegno del Comune, dobbiamo infatti coinvolgere attività commerciali, scuole, associazioni e tutti gli attori del territorio.”

Il progetto Bandiera Lilla nasce nel 2012 con l’obiettivo di favorire il turismo da parte di persone con disabilità, con la consapevolezza che non esistono Comuni accessibili e perfetti: “Questo riconoscimento testimonia l’impegno nel processo di miglioramento – spiega l’Assessore Sansolino – che dovrà essere sempre maggiore e in questo percorso saremo supportati dallo staff Bandiera Lilla, con continue interlocuzioni e suggerimenti di buone pratiche”.

Nella nota di assegnazione viene riconosciuto che “in un territorio di certo non favorevole nella zona collinare di Ginosa e limitato dai danni dei passati eventi alluvionali, l’attenzione per l’accessibilità e l’inclusione è diventata una costante presenza e modalità di progettazione’’.

“Dal PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile) e il PEBA (Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche) sappiamo che c’è ancora molto su cui lavorare, – conclude il Sindaco – e partiremo sin da subito con interventi sugli aspetti consigliati nella documentazione di riconoscimento della Bandiera”.