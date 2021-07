“Night Light – Miglioramento delle politiche regionali per ridurre l’inquinamento luminoso e proteggere e valorizzare i cieli notturni” è il progetto di cooperazione interregionale europea, finanziato nell’ambito del Programma Interreg Europe 2014/2020, di cui la Direzione Generale del Dipartimento Programmazione e Finanze della Regione Basilicata e la Fondazione Matera-Basilicata 2019 sono partner per l’Italia.

I portatori di interesse diretti e indiretti del progetto si sono confrontati nei giorni scorsi presso l’Abbazia di San Michele Arcangelo a Monticchio Laghi (PZ) nel meeting dal titolo “Accendiamo le stelle”, per presentare i risultati del monitoraggio del Piano di Azione e illustrare le conseguenti opportunità turistiche, economico-sociali ed occupazionali che le diverse rappresentanze regionali hanno già colto sinergicamente ed intendono potenziare a beneficio dell’intero tessuto lucano.

La Basilicata risulta essere una delle regioni italiane con una maggior percentuale di cielo buio e una grande estensione di parchi naturali, dal Pollino alla Murgia Materana, che possono garantire la tutela e la salvaguardia degli ecosistemi naturali incluso il cielo. Questo vantaggio può favorire l’attivazione di pratiche virtuose, in linea con il Piano di Azione, come sottolineato da Antonio Nicoletti, Direttore Generale APT Basilicata e da DoreenHagemeister del Centro di Geodesia Spaziale di Matera “Giuseppe Colombo”.

Per la Fondazione Matera – Basilicata 2019, sono intervenuti Rita Orlando, Project Manager di “Night Light” e il Direttore Generale Giovanni Oliva che ha moderato il meeting, evidenziando come il progetto parte da un background culturale, ovvero il coinvolgimento di tre Capitali Europee della Cultura, Leeuwarden 2018, Matera 2019 e Aarhus 2017 che avevano nel loro programma un cluster dedicato al tema delle luce e delle stelle, con azioni di sensibilizzazione della comunità e dialogo con le amministrazioni locali per legiferare sulla protezione del cielo buio. In particolare, Matera 2019 ha attivato sul tema due progettualità: Social light, con l’autocostruzione da parte di cittadini permanenti e temporanei di baglight, ovvero dispositivi luminosi portatili alimentati ad energia solare, e “Matera Cielo stellato”, che sia in fase di candidatura sia durante la cerimonia inaugurale ha consegnato lo spettacolo dei Sassi al buio, illuminati da sole piccole fiaccole. La sinergia con la Regione Basilicata ha poi consentito di raggiungere un importante risultato, evidenziato nell’intervento di Domenico Tripaldi, Dirigente Generale Dipartimento Programmazione e Finanze della Regione Basilicata e Project Manager di “Night Light”. Nel prossimo Piano Regionale di Indirizzo Energetico e Ambientale, così come nel Piano Paesaggistico Regionale, la risorsa “Dark Sky” apparirà per la prima volta nella storia regionale. La Regione Basilicata sarà quindi una delle prime regioni italiane ad avere questa particolare sezione “Cielo buio” nel documento che influenzerà la futura politica regionale a contrasto all’inquinamento luminoso.