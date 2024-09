“Accanto alle donne ascoltando le loro storie” promosso dall’Associazione Maria SS. della Bruna

L’Associazione Maria SS. della Bruna, da sempre vicina alle esigenze del territorio e impegnata nella promozione di valori sociali e culturali, annuncia con grande orgoglio l’evento “ACCANTO ALLE DONNE, ASCOLTANDO LE LORO STORIE”. L’iniziativa, inserita all’interno della manifestazione “STORIA DI DONNE” nell’ambito della Race for the Cure organizzata da Komen, si terrà venerdì 27 settembre 2024, alle ore 18:00, presso il Campo Scuola – Villaggio della Salute di Matera.

Sarà una serata speciale, dedicata a celebrare la forza, il coraggio e la resilienza delle donne imprenditrici del nostro territorio, attraverso le loro storie e testimonianze. Un momento di condivisione, di ascolto e di riflessione, in cui la comunità si stringe attorno alle donne per sostenerle e valorizzare il loro contributo essenziale allo sviluppo economico e sociale.

L’evento vedrà la partecipazione di Don Francesco Di Marzio, Nisia Martino, Rossella Montemurro, Maria Merlino, Laura Tosto, Matteo Marchitelli, Federippi e Federica Cavicchini.

Al termine dell’incontro verrà firmato un importante Protocollo d’Intesa tra l’Associazione Maria SS. della Bruna e le Donne Imprenditrici del Territorio. Un accordo che nasce con l’obiettivo di sostenere concretamente l’imprenditoria femminile, creando una rete di collaborazione e supporto per promuovere la crescita delle attività imprenditoriali delle donne.

L’Associazione Maria SS. della Bruna, radicata nel territorio e da sempre promotrice di valori fondamentali, si schiera accanto alle donne per riconoscere e tutelare il loro ruolo nel panorama economico e sociale. Con questa collaborazione, si propone di valorizzare il lavoro femminile, tutelarne i diritti e favorire lo sviluppo di nuove opportunità professionali. Il Protocollo d’Intesa è un atto concreto che sancisce un impegno comune: promuovere l’imprenditoria femminile, garantire la tutela dei diritti delle lavoratrici, creare opportunità di networking e offrire percorsi di formazione per sostenere le donne nel loro percorso di crescita professionale.

L’Associazione Maria SS. della Bruna vuole lanciare un messaggio di speranza e di forza: le donne non sono sole. Accanto a loro, c’è una comunità che le sostiene, pronta ad ascoltare le loro storie, a celebrare le loro conquiste e a camminare con loro verso un futuro di uguaglianza e opportunità.

Questo evento rappresenta un passo fondamentale per rafforzare i legami tra le donne imprenditrici e le realtà territoriali, creando un sistema virtuoso che metta al centro la parità di genere, l’inclusione sociale e il valore del lavoro femminile.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.