Accademia delle Belle Arti a Matera? Si può fare, era il sogno di Franco Palumbo

I sogni e i progetti, in un periodo di stelle cadenti e lune piene, viaggiano nella testa e nelle gambe delle persone e se queste sono vuote di stimoli e di lungimiranza si perdono opportunità o si buttano alle ortiche preziose in iniziative dal fiato corto, perché non legate a vocazioni territoriali, esperienze consolidate, come la facoltà di medicina e chirurgia a numero chiuso in quel di Potenza che può contare su 5 milioni di euro l’anno per i prossimi 12 e con ritorno occupazionale davvero limitato. Certo se si fosse puntato sulla facoltà di veterinaria, legato alla filiera del mondo agricolo e dei corsi universitari la Basilicata sarebbe diventata un punto di riferimento per il Sud e per l’area mediterranea. Filiera? Ecco Matera è il luogo ideale, per identità tradizione, per continuare a investire in questo settore dopo la Scuola di archeologia, attivata dall’ex rettore Cosimo Damiano Fonseca, poi dall’Istituto Centrale del Restauro da Michele D’Elia, il liceo artistico che vide tra i convinti assertori di quel progetto l’ex presidente del circolo La Scaletta Franco Palumbo che aveva un sogno e un progetto nel cassetto: l’Accademia delle Belle arti. A ricordarcelo Pierluigi Diso, con mente e cuore tra Matera e il Salento, che ha curato la mostra nella Città dei Sassi sulle opere di Vittorio Balsebre, docente – tra l’altro – all’accademia delle Belle Arti A.B.A di Lecce. Istituzione che ha visitato in questi giorni per riproporre e rinfrescare a quanti sonnecchiano nella capitale del Divano e non hanno una visione di città, e di quello che occorre fare, dell’opportunità di darsi una mossa per chiudere il cerchio della filiera dell’offerta culturale. Un accenno alla Zes Cultura, promossa dal presidente della Fondazione Zetema, Raffaello De Ruggieri, e finanziata dal Governo. Gli addetti ai lavori sanno cos’è e quali siano le sue potenzialità. Il resto della città, consiglio comunale compreso, ancora no…Si attende la presentazione ufficiale a settembre. E se per quella occasione, ma anche prima, qualcuno avviasse contatti con Ministero e Governo per l’Accademia delle Belle arti (e la disponibilità di immobili inutilizzata è tanta) sarebbe un passo avanti affinchè un sogno -progetto della Prima Repubblica possa realizzarsi. Avanti, per usare una citazione biblica, ‘’Uomini e donne di buona volontà…altrimenti c’è un parola salentina che segna insuccessi e occasioni perse A.B.A…abbande, addio.



QUELL’ACCADEMIA RIMASTA CON IL PORTONE CHIUSo

L’esposizione ancora visitabile a Matera delle opere di Vittorio Balsebre, il legame dell’artista con Matera e Lecce e le sue lezioni all’Accademia di Belle Arti di Lecce mi hanno spinto a visitare l’istituzione accademica leccese. Entrando nel centro storico di Lecce, attraversando Porta Rudiae, si scorge l’antico convento domenicano che dal 1970 ospita l’Accademia di Belle Arti di Lecce, nata nel 1960 e che oggi vanta oltre 500 studenti divisi in sei percorsi di studio dedicati all’apprendimento dell’arte con uno sguardo costante al futuro. La visita all’eccellente centro di cultura artistica salentina mi ha ricordato gli sforzi profusi da Franco Palumbo per avere a Matera il Liceo Artistico (attivo sin dal 1985) e continuati per avere anche l’Accademia delle Belle Arti.



Quest’ultima è rimasta un sogno, però ancora percorribile, sia pur richiesta sin dal 1989 dal Circolo La Scaletta ed allora fortemente sostenuta dal Sindaco Minieri e dal Presidente della Provincia Carelli. I soci del Circolo culturale La Scaletta di Matera, insieme ad un comitato di esperti avevano sollecitato le istituzioni del tempo affinché anche Matera si dotasse di tale importante centro di studio e formazione, come era stato anche previsto dalla Legge n. 508/1999 e sostenuto in Parlamento dal Senatore D’Andrea. L’Accademia di Belle Arti completerebbe la domanda dei lucani di avere un servizio di alta specializzazione artistica, oggi mancante in una regione che ha visto un 2019 segnato da Matera Capitale europea della cultura, ancorando tale istituzione formativa alla storia della città dei Sassi, patrimonio dell’Umanità. Matera è ormai città dell’arte e della cultura e numerosi sono gli artisti che l’anno visitata e vissuta e che dalla particolarità di Matera hanno tratto spunto per le loro opere. Già nel 2019, l’ex Ministro della cultura, Lorenzo Fioramonti, aveva ribadito la necessità di quell’istituzione a Matera, ma è rimasta un sogno (?).



L’Accademia deve viaggiare insieme allo sforzo profuso negli ultimi mesi dal socio fondatore del Circolo La Scaletta, Raffaello de Ruggieri, che si è impegnato in prima persona presso la Regione Basilicata, la struttura di missione della ZES nazionale e presso il Ministero della Cultura, affinché a Matera sorgesse la “ZES della cultura” e “solo la cultura rende inevitabile ciò che è improbabile”. E’ ragionevole quindi prevedere che la nascitura “Fabbrica giardino”, sull’onda del sogno olivettiano, possa contenere anche l’Accademia delle Belle Arti, che contemperi in regione la formazione degli studenti tra università, ricerca scientifica e tecnologica e l’alta formazione artistica. L’istituzione accademica, in un’ambiente stimolante, inviterebbe i giovani a cogliere l’opportunità di intraprendere un percorso formativo di eccellenza nel campo delle arti visive, della progettazione e delle arti applicate, offrendo una formazione che unisce tecnica e creatività e favorisce la crescita artistica e personale di ogni studente. E’ ragionevole prevedere e spingere le autorità regionali e nazionali affinché possa essere affrontata positivamente una scelta che riguarda il futuro di Matera, della sua provincia e della regione intera e dei giovani che in una città d’arte troverebbero facili stimoli di studio e di creatività perché Matera è “una città da comprendere”. Con l’istituzione della Zes della cultura di La Martella sarà possibile combinare conoscenze e competenze specifiche nei settori culturali e creativi con quelli altri settori per generare soluzioni innovative, come dice il Sindaco Antonio Nicoletti, anche nell’ambito delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, del turismo, della produzione, dei servizi e del settore pubblico. Ecco che occorre concentrarsi sulle industrie culturali e creative, al fine di creare ambienti di supporto per l’innovazione guidata dalla cultura. Don Tonino Bello diceva: “chi spera e chi sogna cammina”; auspichiamo allora che il sogno si traduca in bisogno per Matera e la Basilicata.

Pierluigi Diso

