Abuso in atti di ufficio? E’ la Repubblica dalle ”mani libere”

Legalità, trasparenza, giustizia, difesa della Costituzione sono parole ormai prive di contenuto, dopo l’ennesimo colpo di spugna sul reato di ‘ abuso in atti di ufficio’ (art 323 C.P) che dovrebbe consentire a dirigenti della pubblica amministrazione, sindaci, assessori e via elencando di operare senza questa ”spada di Damocle” sulla testa di velocizzare la macchina amministrativa. Una politica delle ”mani libere” che contrassegna l’azione di governo, pronta a una ulteriore stretta sulle intercettazioni e, naturalmente, sulla libertà di stampa. Dalla riforma della Giustizia alla ”legge bavaglio”. a quanto avviene quotidianamente sugli organi di informazione:dalla Tv pubblica a testate a ‘concentrazione privata”, il passo è breve. E’ la schiena dritta di Indro Mondanelli che seppe dire ”NO” a Silvio Berlusconi? La riforma Nordio , intanto, è un provvedimento avversato dall’Associazione nazionale magistrati e da altre componenti della società civile, preoccupate per la deriva… in corso nel Paese. Sull’argomento interviene anche l’avvocato Leonardo Pinto, che citando una amica partigiana ricorda le parole di Dante. Se non siamo alle porte dell’Inferno….



L’ABOLIZIONE DEL REATO DI ABUSO D’UFFICIO

A proposito della levata d’ingegno della cancellazione del reato di abuso d’ufficio, ritenuta a ragione amnistia in favore dei colletti bianchi, il ragionamento di Nordio, peggio quello del vice ministro Sisto, per giustificare il capolavoro giuridico di cui menano vanto, suona come offesa politica ai principi elementari del diritto oltre che dimostrazione di mancanza di rispetto dei principi di terzietà, trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione dettati dall’art.97 Cost.

Infatti, Rossi, capo della Repubblica di Bari si è dichiarato soddisfatto dell’abolizione del reato di abuso d’ufficio in quanto finalmente potrà nominare il fratello consulente d’ufficio senza violare precetti penali.

Una storica amica, partigiana del bene comune, ha così commentato la “grande” riforma Nordio: “Ahi serva Italia, di dolore ostello,nave sanza nocchiere in gran tempesta,non donna di provincie, ma bordello!»(Purgatorio, canto VI, vv. 76-78). Mia chiosa: Il principio di legalità, indispensabile -secondo il grande giurista Manzini- per garantire la pace sociale, è stato cancellato dalla riforma Nordio, difesa ad oltranza dal vice ministro della giustizia Sisto, avvocato di Berlusconi.