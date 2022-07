Abusivi del turismo. Matera ci prova con una ordinanza

Vecchia storia, vecchio problema che deve fare i conti con un sommerso e con l’arte di arrangiarsi, spesso tollerati tra una campagna elettorale e l’altra, e attività di prevenzione e repressione iniziali che hanno lasciato poi il posto a ‘controlli” saltuari, come capitato con i venditori abusivi di souvenir. Matera ci riprova a contrastare, con una ordinanza del sindaco Domenico Bennardi che ha anche- tra le altre- la delega al turismo a rimediare a quanto è risaputo da sempre. Lodevole iniziativa se servirà a qualificare l’offerta di informazioni e di accoglienza al turista, che richiede- come dimostrato in precedenti esperienze- di agire con circospezione evitando confusione o sovrapposizione tra procacciatori di servizi turistici e guide abusive.L’azione di controllo dei servizi preventivi (in borghese e in divisa) dovrà tenere conto di queste ”sottili” differenze. E non sarebbe male che l’attivazione dell’ordinanza fosse preceduta da un confronto con agenzie e operatori che operano per l’industria della vacanze. La legge non ammette ignoranza e tutti sono tenuti a rispettarla, sopratutto quando si deve operare con trasparenza ed efficacia nell’interesse di un comparto che deve fare i conti con una organizzazione del turismo precaria e con alcune carenze nell’offerta. Ma per questo occorrono professionalità, competenze ed esperienze della quale, per scelte o mediocrità, la città continua a essere priva.



CITTA’ DI MATERA

ORDINANZA SINDACALE N°: 292/2022

N. Protocollo: 62958/2022 del 11/07/2022

Settore / Ufficio: SETTORE ORGANI ISTITUZIONALI

Oggetto: Divieto di fermare i turisti o di accostarsi agli stessi per proporre o suggerire servizi

di guida turistica o di accompagnatore turistico o di interprete turistico. Salvaguardia del

decoro e della vi

Il Sindaco

Premesso che:

– ogni giorno un gran numero di turisti giungono a Matera, città ad alta vocazione

turistica, per visitare i Sassi, il Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del

Materano e tutti gli altri beni di interesse storico, artistico ed archeologico della Città;

– l’afflusso dei turisti si concentra non solo nei Rioni Sassi ma anche nelle piazze

e nelle vie principali del centro storico, oltre che in quelle zone della Città dove insistono

chiese e beni monumentali o, comunque, di interesse culturale;

– secondo la classifica stilata, nel 2022, da Booking.com, una delle più importanti

piattaforme di prenotazioni turistiche on line, nell’ambito del Traveller Review Awards,

Matera risulta essere la città più ospitale del mondo;

– prima della devastazione economica e sociale provocata dal Covid-19, Matera stava

attraversando un ciclo di crescita legata all’economia del turismo che non aveva eguali in

Europa e almeno secondo le stime indicate in un rapporto di ricerca realizzato, nel giugno

2021, per la Camera di Commercio di Basilicata, tra il 2014 e il 2019 i pernottamenti nelle

strutture ricettive della Città risultavano triplicati, passando da 244.847 a 730.434 presenze;

– dopo il superamento delle misure di contrasto alla diffusione del Covid-19, per effetto

della cessazione dello stato di emergenza, si sta registrando in Città una presenza massiccia

di visitatori, destinata a crescere, esponenzialmente, in questo mese di luglio ed in quegli di

agosto e settembre 2022;

Considerato che:

– di recente, con numerosi esposti è stato segnalato che, nelle strade dove c’è

maggiore afflusso e passeggio di turisti e cittadini, alcune guide non autorizzate avvicinano i

visitatori, con approccio molesto ed intralciandone il passaggio, per proporre di

accompagnarli, dietro pagamento di un corrispettivo, in visite guidate, individuali o di gruppo,

nei Sassi di Matera e in altri siti di rilevanza turistica;

– innumerevoli sono state, poi, le segnalazioni riguardanti la condotta posta in essere

dalle guide non autorizzate di accostare e fermare, con fare molesto, i turisti al sol fine di

procacciare clienti ad imprese che somministrano al pubblico alimenti e bevande, come

bar, ristoranti, pizzerie, trattorie, osterie, gelaterie, etc..

– finanche le Associazioni di categoria del turismo, da ultimo, hanno segnalato che è

diffuso in Città il fenomeno delle guide non autorizzate o dei finti informatori turistici che, con

comportamenti molesti ed insopportabile petulanza, inseguono ed avvicinano i turisti, che

sono in visita a Matera, per proporre, insistentemente, dietro compenso, tour turistici di

Matera e dei Rioni Sassi;



– questo fenomeno delle guide non autorizzate e, nello specifico, il problema

dell’esercizio abusivo della professione di guida turistica, è stato, altresì, affrontato, nella

riunione tenutasi il 7.6.2022, in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza

Pubblica. In questo incontro si è convenuto che:

“1) Considerata la acclarata situazione di criticità derivante dalla forte presenza del

fenomeno dell’abusivismo nel settore del turismo della città di Matera che potrebbe

assumere connotati più preoccupanti sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica si

ritiene sussistano i presupposti per l’adozione di una ordinanza contingibile e urgente ex art

50, co 5, TUEL al fine di preservare il decoro della città nella zona Sassi, nelle more

dell’adozione di un Regolamento di Polizia Locale, per la disciplina ordinaria delle attività in

argomento;

2) la necessità per il Comune di provvedere, previa diffida, anche a revocare/sospendere la

licenza a coloro che in violazione della licenza rilasciata svolgono attività nel settore turistico

in assenza dei presupposti normativi;

3)La necessità di continuare nell’attività di controllo da parte delle forze dell’ordine in

raccordo con la polizia municipale; il Questore al riguardo adotterà apposita ordinanza di

servizio.

4) Il Prefetto si impegna a convocare una nuova riunione sull’argomento una volta adottata

da parte del Sindaco la suddetta ordinanza ex art 50 TUEL.”;

Ritenuto, inoltre, che:

– è necessario contrastare, con urgenza, questi indebiti comportamenti tenuti in danno

dei turisti, che sono e vengono in visita nella città di Matera, da parte delle guide abusive o

dei finti informatori turistici, così da evitare ogni tipo di disturbo ai medesimi visitatori ed una

lesione all’immagine ed al decoro della Città;

– le condotte moleste delle guide non autorizzate intralciano, senz’altro, la regolare

circolazione pedonale e veicolare, con concreti pericoli per tutti gli utenti della strada;

– i turisti che vengono, con atteggiamento molesto, avvicinati dalle guide non

autorizzate, percepiscono in maniera negativa, se non addirittura ostile, l’accoglienza

(turistica) offerta da Matera, contrariamente ai sopraccitati riconoscimenti che la Città ha già

ottenuto, e viene loro impedito di godere ed usufruire di vie e strade pubbliche;



Dato atto che:

– a tenore dell’art. 4 della Legge regionale n. 8/1999, recante la “Disciplina delle attività

di organizzazione ed intermediazione di viaggi e turismo”, le agenzie di viaggio e turismo, se

in possesso delle prescritte e debite autorizzazioni, possono svolgere anche le seguenti

attività: “a) l’organizzazione di escursioni individuali o collettive e giri di città con ogni mezzo

di trasporto e con personale autorizzato e abilitato ai sensi delle norme vigenti; b)

l’informazione, la consulenza e l’assistenza ai propri clienti, nonché l’accoglienza degli stessi

nei porti, aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto;..”;

– secondo quanto previsto dall’art. 4 della Legge Regionale n. 35/1998 – che disciplina

le professioni di guida turistica, guida escursionistica ed ambientale, interprete turistico,

accompagnatore ed animatore turistico, guida esclusiva di Parco Nazionale – “1. L’esercizio

delle professioni di cui alla presente legge, anche se svolto in modo non esclusivo e non

continuativo, è subordinato all’iscrizione sugli appositi elenchi regionali. 2. L’iscrizione negli

elenchi regionali consente l’esercizio delle professioni: a) di interprete, accompagnatore e

animatore turistico su tutto il territorio regionale; b) per le guide turistiche, escursionistiche ed

ambientali l’ambito territoriale di esercizio professionale è indicato negli elenchi regionali di

cui all’art. 11 della presente legge. 3. E’ condizione indispensabile, per l’esercizio delle

Professioni di cui all’art. 3, l’attestato di abilitazione professionale e l’iscrizione in appositi

elenchi di cui all’art. 11.”. Mentre il 2° co. dell’art. 15 della citata Legge Regionale n. 35/1998

prevede che: “ E’ fatto divieto ai titolari delle agenzie di viaggi, degli esercizi alberghieri ed

extralberghieri, dei pubblici esercizi in genere e alle associazioni senza scopo di lucro, di

avvalersi o proporre, per i servizi di guida turistica, guida escursionistica e ambientale,

accompagnatore turistico o corriere, interprete turistico e animatore turistico, soggetti privi

della iscrizione nell’elenco regionale salvo le eccezioni indicate al precedente art. 5.”;

– l’esercizio senza attestato di abilitazione professionale e/o non autorizzato delle

professioni di guida turistica, di guida escursionistica ed ambientale, di interprete turistico, di

accompagnatore ed animatore turistico, configura gli estremi della fattispecie criminosa di cui

all’art. 348 c.p.;

Preso atto che:

– occorre salvaguardare la tranquillità e la sicurezza dei cittadini e turisti, imponendo

l’allontanamento dai luoghi occupati delle guide abusive e/o dei finti informatori turistici che,

in forma molesta ed insistente, impediscono la libera fruizione di spazi o aree pubbliche;

Visti:

– l’art. 50 del D. Lgs. n. 267/00, il quale al co. 5 prevede che “In particolare, in caso di

emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze

contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale.

Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità

locale, in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave

incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del

decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della

tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche

per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche”;

– l’art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/00;

– la legge n. 689/1981 e s.m.i;

– il D. L. n. 14/2017 “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”, convertito

con modificazioni dalla Legge n. 48/17;

– il verbale della riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica

del 7.6.2022;

– la nota prot. n. 12.B1 – Area 1^/F. 1403/16 del 31.5.22 trasmessa dal Prefetto di

Matera;

Sentito il Dirigente della Polizia Locale;



O R D I N A

che, in considerazione delle motivazioni di cui in premessa, dalla data di approvazione e

decorrenza della presente ordinanza e sino al 30 (trenta) settembre 2022, è vietato, su tutto il

territorio comunale, a chiunque di fermare i turisti e/o avvicinarsi agli stessi per proporre o

indicare:

– servizi, gratuiti o a pagamento, di guida turistica e/o di accompagnatore turistico e/o di

interprete turistico e/o di informatore turistico;

– tour o giri turistici della città di Matera e dei Rioni Sassi, anche in forma gratuita;

– una qualche forma di assistenza e accoglienza turistica;

– bar, ristoranti, pizzerie, trattorie, osterie, gelaterie o altre imprese che somministrano

al pubblico alimenti e bevande.

È, altresì, vietata qualsiasi altra condotta finalizzata alla promozione ed assistenza turistica

non richiesta dai turisti e dai forestieri in visita nella città di Matera che possa recare agli

stessi disturbo o impedire loro di usufruire degli spazi pubblici, specie quelli del centro storico

cittadino e dei Rioni Sassi.

DISPONE E PRECISA CHE

deve intendersi revocata ogni altra precedente ordinanza, disciplinante le condotte moleste

delle guide non autorizzate, che risulta diversa o in contrasto rispetto al presente

provvedimento;

DISPONE ULTERIORMENTE CHE

• i trasgressori della presente ordinanza siano puniti mediante l’applicazione della

sanzione pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lvo n. 267/00 e

dell’art. 16 della legge del 24 novembre 1981 n. 689 e s.m.i.;

• l’accertamento della condotta indebita comporterà in danno dei trasgressori l’ordine di

allontanamento a norma ed in conformità degli artt. 9 e 10 del D. L. n. 14/2017 “Disposizioni

urgenti in materia di sicurezza delle città”, convertito con modificazioni dalla Legge n. 48/17;

• la presente ordinanza sia resa nota a mezzo affissione all’Albo Pretorio del Comune di

Matera, all’Albo Pretorio on-line del Comune di Matera, sito web istituzionale dell’Ente.

• gli agenti di Polizia Locale e tutti gli altri agenti della forza pubblica siano incaricati

dell’effettuazione dei necessari controlli relativi all’esecuzione della presente ordinanza e

dell’applicazione delle sanzioni previste a carico dei trasgressori.

AVVERTE

che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Basilicata

oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi

rispettivamente nei termini di 60 (sessanta) o 120 (centoventi) giorni dalla sua pubblicazione.

DISPONE

di trasmettere la presente ordinanza, al fine di darne pronta e piena esecuzione e per tutti gli

aspetti di specifica competenza, a:

• Prefettura di Matera;

• Questura di Matera;

• Comando della Polizia Locale di Matera;

• Comando Provinciale Carabinieri di Matera;

• Comando Provinciale Guardia di Finanza di Matera.

Documento di Consultazione

Matera, 11/07/2022

Il Sindaco

DOMENICO BENNARDI