Abriola (PZ) iniziative estive in sinergia

Continua a ritmo intenso la programmazione del comune di Abriola nell’ambito del fitto cartellone estivo elaborato dall’Amministrazione Comunale, dalla Pro Loco, dalla Regione Basilicata, dall’Apt, dall’Avis Comunale di Abriola, dall’Azione Cattolica. Saranno le iniziative religiose a tenere banco nelle due prossime due giornate. Tutto questo sotto la supervisione del Sindaco di Abriola, Romano Triunfo e del presidente della Pro Loco, Alberto Fellone. Domani è prevista la festa dell’Assunta promossa di concerto con la Chiesa Madre grazie al proficuo lavoro di don Giuseppe Pronesti. Dopo la Santa Messa delle 8 sul santuario di Monteforte la processione si snoderà verso il Centro storico di Abriola, passando per le vie della parrocchia, alle 12 è prevista la Santa Messa che sarà ripetuta alle 18:30. Nel pomeriggio del 16 agosto invece è in programma la festa in onore di San Valentino. Alle 17 è prevista la celebrazione della Santa Messa che verrà seguita dalla rievocazione del transito delle reliquie del martire San Valentino, presbitero di Roma e patrono di Abriola. Due giorni intensi, attendono la comunità abriolana e i borghi vicini, nel segno della fede, della religiosità e del trasporto che solo la fede può dare.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.