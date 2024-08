Abriola mette in scena “Il puzzle dell’orrore”

C’è attesa nella comunità di Abriola per la rappresentazione teatrale in piazza dal titolo: “Il puzzle dell’orrore: l’ecatombe Federici”, in programma domani pomeriggio alle 19 presso Piazza Marconi, portato in scena nell’ambito del fitto cartellone estivo elaborato dal Comune di Abriola, dalla Pro Loco, dall’Azione Cattolica, dalla Regione Basilicata, dall’Apt di Basilicata e dall’Avis di Abriola. La tragicommedia in quattro atti diretta da Alberto Fellone, presidente della Pro Loco di Abriola sarà interpretata da Maria Galluzzi, Maria Lombardi, Tommaso Maiorino, Mariangela Pupillo, Pasquale Quaratino, Nunzio Rivelli, Rocco Sabia, Aurelio Sangiacomo, Angelo Sarli, Serena Tamburrino, Donatella Triunfo e Edoardo Vuono. Tema ricorrente tra passato e presente il brigantaggio e l’eccidio del conte Federici. Sullo sfondo l’eccidio del 1809 del Conte Federici. Attori amatoriali e figuranti che danno vita a teatro di strada, una famiglia moderna, alle prese con i problemi della separazione della figlia adolescente, e quelle del passato, della famiglia Federici che non si rendono conto degli sconvolgimenti in corso. Abriola vede gli elementi del puzzle ricomporsi in un breve lasso di tempo con il calar del sole che diventano elementi nevralgici per coinvolgere e attirare lo sguardo del curioso nel tentativo di dare vita ad episodi legati alla storia del brigantaggio e dei fatti del 1809. Non si tratta di una rievocazione storica ma di teatro di strada che lega nel complesso la storia di Abriola. Il centro diventa un puzzle di grande richiamo grazie al vivo racconto.

