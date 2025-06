Abiusi: Sindaco. Il protocollo con le Fiamme Gialle c’è…e attuatelo

Non è la prima volta che Pio Abiusi con Ambiente e Legalità torna sulla questione e di sua iniziativa trova e rispolvera un protocollo, quello tra Comune di Matera e Guardia di Finanza, già operativo in altri contesti, che consente di verificare a monte-in pieno clima di collaborazione- la trasparenza di atti e procedure amministrativi di qualsiai tipo. Si tratta ora di applicarlo. Che ci vuole? Solo volontà da via Aldo Moro. Ne riparliamo dopo l’insediamento della giunta? Ma ci sono già i funzionari. E allora come direbbe Pio Abiusi ‘’ Faccimm a’mbrest…’’



Protocollo d’intesa tra il Comune di Matera e il Comando provinciale della Guardia di Finanza

Il Consiglio Comunale di Matera con delibera N° 43 del 19 Giugno 2023 approvò all’unanimità la mozione che era a firma di molti consiglieri avente ad oggetto: “Protocollo d’intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra il Comune di Matera e il Comando provinciale di Matera della Guardia di Finanza”.

Il Sindaco con l’intera giunta dell’epoca avente particolarmente a cuore la materia oltretutto perchè il Consiglio si era espresso unanimemente a favore già il 6 Dicembre dello stesso anno, 2023 a distanza di solo sei mesi, dette corso “sulla carta” a quanto approvato dal Consiglio Comunale ed il Protocollo d’intesa tra il Comune di Matera e il Comando provinciale di Matera della Guardia di Finanza fu recepito con delibera di Giunta n°450/2023. La stipula dell’atto sarebbe stato particolarmente qualificante poichè con il citato Protocollo le Parti avrebbero definito la reciproca collaborazione, nell’ambito dei rispettivi fini istituzionali e in attuazione del quadro normativo vigente, allo scopo di rafforzare il sistema di prevenzione e contrasto delle condotte lesive degli interessi economici e finanziari pubblici connessi alle misure di sostegno e/o di incentivo di competenza del Comune di Matera, in riferimento alle misure di sostegno e finanziamento pubblico dello Stato e dell’Unione europea.

Fu così infatti che non è accaduto nulla!

Il protocollo non è stato sottoscritto forse perchè da dopo l’operazione allattamento la Guardia di Finanza non è gradita in Comune e dopo l’approvazione della delibera di giunta l’intera pratica è finita in un cassetto e li giace.

x Associazione Ambiente e Legalità

Pio Abiusi

Matera, 26 Giugno 2025