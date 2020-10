Una installazione artistica? Lo scherzo di un buontempone? Anche…Se a Matera vi trovate a passare in via Cappelluti, nei pressi dell’ingresso principale della Motorizzazione civile, vi imbatterete in una curiosità. A segnalarcela, Antonio, un nostro lettore. Si tratta di tre abiti appesi a una ringhiera nella loro custodia di cellophane, a pois colorata,. Li ha dimenticati qualcuno ? Mistero.”Da una decina di giorni – dice Antonio – questi vestiti sono appesi alla cancellata d’ingresso della Motorizzazione Civile. I primi giorni stavano sulla panchina. Poi qualcuno li ha esposti. Sembrano appena usciti da una lavanderia. Ogni volta che passo mi chiedo quale mistero celino. Sono stati dimenticati? Abbandonati di proposito? Sono elementi di una tragedia umana?’’. Gli interrogativi restano e gli abiti parlano della storia di chi li indossa. Un uomo, in questo caso. Chissà. Se dovesse passare e riprendersi quello che ha dimenticato o lasciato lì, se ne ha voglia, ci faccia sapere come è andata…