A Viva la Stampa Libera: “Diffidate dei politici che non rispondono alla stampa”

Approvare una legge contro le liti temerarie è urgente, non tanto per chi ha alle spalle una azienda grossa come la RAI, ma per tutti i giornalisti che lavorano sul territorio. E’ diffidate dei politici che non rispondono alla stampa. Sono stati alcuni dei concetti che ha espresso Sigfrido Ranucci dal palchetto di Roma dove si è svolta la manifestazione di solidarietà “Viva la stampa libera” lanciata dal leader del M5S, Giuseppe Conte, senza alcun simbolo di partito. Che ha introdotto affermando che “Per una stampa libera serve una politica responsabile. Le istituzioni devono fare in modo che i giornalisti possano fare il loro lavoro. Intanto il partito della presidente del Consiglio dovrebbe ritirare la querela nei confronti di Ranucci. E così i ministri”. Poi tanti colleghi dal palco o in collegamento. QUI il link al video della manifestazione:

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.