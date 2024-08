A Viggianello la magia della Lucania emigrata che ritorna

“C’è qualcosa di magico nel percorso di ricerca dei nostri Lucani Nel Mondo. Le tappe di Accettura, San Fele, Pescopagano e Acerenza, Sant’Ilario e Ripacandida e poi quelle che verranno a Campomaggiore, Satriano e Tito, Marsico Nuovo con l’accoglienza di gruppi provenienti da Uruguay, Paraguay e USA, lo dimostrano.

Anche a Comune di Viggianello ospiti del giovane ed intraprendente Sindaco Antonio Rizzo ti trovi a ragionare di opportunità e possibilità di incrementare il turismo delle radici con giovani emigrati di ritorno e ascolti le loro storie nel contesto di quella che è stata l’emigrazione dell’area Sud, ed in particolare dei Viggianellesi, verso l’Argentina.” E’ quanto riportato in una nota degli organizzatori che così prosegue “Antonella Ferrazzano Tiziano Fiore Antonello Cosentini ed i loro racconti ci hanno portato dalla Basilicata, a Bologna, Associazione Culturale Circolo dei lucani Bologna, in Finlandia, a Roma e ritorno.

Le origini non si dimenticano, la storia non si cancella, le occasioni mancate anche, ma le opportunità trovate lontano dalla terra delle radici sono il segno che il seme può attecchire, come sperano Antonio Rizzo e la sua amministrazione, ma anche la comunità locale rappresentata nel confronto moderato da un concittadino assunto agli onori della stampa nazionale e regionale Angelo Oliveto.

Confronto animato dalle riflessioni di Luigi Scaglione Centro Studi Internazionali Lucani nel Mondo CIM Confederazione Italiani nel Mondo Basilicata, Renato Cantore, direttore scientifico del Centro Studi, giornalista e scrittore di epici racconti di lucani famosi e non, e di Annalisa Romeo di Paesi e Radici.

La magia del racconto, dell’ascolto e del confronto in un contesto urbano tutto da scoprire passeggiando nei vicoli, visitando le sue chiese ammirando e godendo della perfetta ospitalità ne Il Castello dei Principi Sanseverino, ammirando ed ascoltando i racconti nel Parco del Pollino.

Anche da qui è passata la storia dei Lucani nel Mondo.”

