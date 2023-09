A Vico Primo Casalnuovo con le opere di Adele e tanta amicizia

C’è chi la chiama rigenerazione urbana, che è un termine di moda, come sostenibilità, resilienza e la miriade di anglicisimi ”vuoto a perdere” che fanno tanta tendenza e nessuna sostanza e chi, come me, o come Pasquale Di Pede, la chiamano atmosfera dei ”vicinati” dei rioni Sassi. Chi ci ha vissuto o ha fatto in tempo a vederli, o a sentire i racconti degli anziani, non può non citarli per ricordare e valorizzare quell’aspetto identitario di comunità. E così è tornata quell’atmosfera, e per tre giorni, con la mostra con gli ” Agganci” delle opere di Adele Caputo, in vico I Casalnuovo, a Matera, tra il ticchettiò dei tasti di una vecchia lettera 32, le letture del Che, gli accordi di Chitarra di Pier Damiani, un sorso di quello buono tra forchettate di pasta e l’addutt andich di Pasquale di Pede che ci ha allegato un post di Daniela Scapin, impressioni e foto. Buone pratiche di vicinato…Da riproporre a quanti si baloccano o si lamentano del transito turistico senz’anima, fatto di selfies e di tour veloci.



Rigenerazione animazione del vicinato in Vico primo Casalnuovo

Ieri oggi e domani

Dal post Daniela Scapin

Ieri sera, abbiamo aperto, con le opere di Adele Caputo, “Agganci”. Per fare arte, cultura, per fare comunità, per aprire la nostra nuova casa al vicinato.

La fotografia con la torta si riferisce al momento più bello, commovente e significativo della serata. Adele l’ha voluta dedicare ai bambini migranti che non sono mai riusciti ad arrivare in Italia. Ci troverete anche oggi e domani in Vico Primo Casalnuovo a Matera. Un bicchiere di vino ci sarà per tutti.



Buona domenica *Come vanno le cose del quartiere* Andrea e Daniela conoscono luoghi, culture e umanità di tanta parte del mondo. Ora hanno scelto anche una residenza nel suggestivo Vico 1 Casalnuovo organizzando, insieme ad Adele, l’evento “AGGANCI”Noi abitanti di Casalnuovo siamo felici di essere stati coinvolti in questa iniziativa che promuove lo spirito del buon vicinato che sa aprirsi alle novità di convivenza con tutta la comunità. Per questo, *oggi* insieme alla presidente Marianna dell’Associazione “Casalnuovo rinasce” abbiamo deciso di vederci sul posto. visitare le opere esposte, e cogliere l’opportunità di conoscerci meglio e capire come vanno le cose nel quartiere.Tutti i membri della famiglia sono invitati. Appuntamento *ore 18* in Vico 1 Casalnuovo.Vi aspettiamo buon appetito