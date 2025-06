A Venosa, le opposizioni al Sindaco Mollica: Dimettiti!

I Gruppi consiliari “Uniti per Venosa” e “Venosa: Futuro è Impegno Comune”, in una nota “esprimono profondo sconcerto per la recente decisione, voluta dal Sindaco Mollica, e assunta dalla maggioranza del Consiglio Comunale, che ha deliberato l’adesione del nostro Comune alla Fondazione Cer Italia.” La ragione, si spiega, è che “Tra i soci fondatori di “Cer Italia” risulta anche la Energy Montevarchi S.r.l., partecipata a sua volta dalla Green Wolf , una srl promotrice di una comunità energetica rinnovabile in altri due comuni lucani in collaborazione con la Bio3, ovvero la società di cui fa parte proprio il figlio del sindaco Mollica! ” Pertanto, aggiungono “La mancanza di trasparenza, le interconnessioni e i possibili conflitti di interessi hanno sollevato gravi dubbi sulla legittimità, ma soprattutto sull’opportunità politica di questa decisione.” A fronte di ciò, scrivono “Il Sindaco Mollica non ha fornito risposte chiare e trasparenti sulle procedure seguite per la scelta diretta ed esclusiva della Fondazione Cer Italia, e tantomeno come saranno garantiti e tutelati gli interessi della Città.” E, quindi, i due gruppi dell’opposizione si chiedono “Se il Sindaco Mollica non si è avvalso di alcuna procedura ad evidenza pubblica, in quale modo la scelta è ricaduta proprio sulla Fondazione Cer Italia…?!?!” Una operazione bollata come “familismo amorale” per cui si chiede “alle forze politiche della maggioranza amministrativa, corresponsabile del provvedimento, il ritiro della delibera” e le dimissioni al Sindaco Mollica.”

