A Valva (SA) nasce il 1° Festival dei Campanacci d’Italia

Ci sono suoni che non appartengono solo alle orecchie, ma alla memoria. Suoni che sanno di terra, di vento tra le montagne e di passi lenti lungo i tratturi. Il suono dei campanacci è uno di questi.

Sabato 7 marzo 2026, a Valva (SA), nel cuore dell’Appennino salernitano, quel suono tornerà a vivere con il 1° Festival dei Campanacci d’Italia, ospitato nelle suggestive ex Cantine del Sovrano Militare Ordine di Malta. Non sarà soltanto un evento, ma un viaggio dentro una tradizione antica che per secoli ha accompagnato la vita dei pastori e il ritmo lento della transumanza.

I campanacci non sono semplici strumenti. Sono parte della storia delle comunità rurali, simboli di lavoro, identità e appartenenza. Il loro tintinnio ha guidato greggi sui sentieri di montagna, ha segnato il passare delle stagioni e ha raccontato la vita di generazioni di pastori.

Il festival nasce proprio per questo: raccontare e custodire una cultura che rischia di essere dimenticata, ma che continua a vivere nel sapere degli artigiani e nella memoria delle persone.

Durante la giornata sarà possibile immergersi completamente in questo mondo antico. I visitatori potranno ammirare una mostra dedicata ai campanacci, assistere alle esibizioni degli scampanatori, ascoltare musiche della tradizione pastorale e osservare da vicino il lavoro degli artigiani durante le dimostrazioni di forgiatura, quando il ferro, tra fuoco e martello, prende forma e diventa suono.

Ci sarà spazio anche per un altro elemento fondamentale di questa tradizione: i collari in legno, realizzati a mano e indispensabili per sostenere le campane durante il pascolo. E naturalmente non mancheranno gli stand gastronomici, con i sapori autentici del territorio, quelli che raccontano la stessa storia delle montagne e dei pascoli.

Il programma inizierà alle ore 8.00 con l’accoglienza degli espositori, mentre alle 9.30 aprirà la mostra. Alle 11.00 sarà presentato il volume Campanacci d’Italia del professor Giovanni Mocchi, tra i principali studiosi italiani di questa antica tradizione. Gli stand gastronomici apriranno alle 12.30, e la manifestazione accompagnerà i visitatori fino alle 18.30.

Come spiega lo stesso Mocchi, il campanaccio è molto più di un oggetto di lavoro. È un simbolo. Ogni pastore sceglie con cura le campane per i propri animali, creando una “’ncampanata”, una sorta di concerto unico che diventa la carta d’identità sonora del gregge. Un suono che racconta la mano del pastore, la sua esperienza, la sua sensibilità.

Questi strumenti hanno radici antichissime: nati nell’Età del Bronzo con funzione rituale, sono diventati poi indispensabili per il pascolo senza mai perdere il loro valore simbolico. La loro costruzione è ancora oggi un’arte fatta di segreti tramandati di generazione in generazione. Fuoco, acqua, aria e terra si incontrano nel lavoro dei mastri campanari per ottenere non un suono qualsiasi, ma quel suono preciso che ogni territorio riconosce come proprio.

È il suono degli antenati. Quello che si impara a distinguere fin da bambini e che, secondo la tradizione, accompagna il pastore anche nel suo ultimo viaggio.

E forse è proprio questo che rende il suono dei campanacci così speciale: non è solo rumore di ferro, ma memoria viva di un mondo che continua a parlare attraverso boschi, colline e montagne.

Personalmente, questo festival mi tocca nel profondo. Perché certe tradizioni non sono solo cultura: sono legami affettivi, ricordi di famiglia, immagini che restano dentro.

Forse perché certi suoni parlano anche a chi non c’è più e per chi non c’è più.

E continuano a farci sentire un po’ più vicini alle nostre radici e alle persone che abbiamo amato.

Il Festival dei Campanacci d’Italia vuole essere proprio questo: non solo una festa, ma un modo per ritrovare il filo che lega passato e presente, persone e territori, memoria e identità.

L’ingresso alla manifestazione è libero.