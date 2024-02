A Valsinni Gallerie al buio. Che l’Anas provveda!

A chiederlo è il cittadino-automobilista ed esponente politico di fdi Rocco Leonardo Tauro che, raccogliendo le istanze di altri cittadini, sollecita l’Anas ad attivarsi per illuminare le buie gallerie di Valsinni. E questo in relazione ai lavori di miglioramento che stanno interessando la fondovalle Sinnica. Il paese di Isabella Morra merita un investimento in ”sicurezza” e del resto il traffico, con la buona stagione, è destinato ad aumentare di giorno e di notte. Illuminazione necessaria per evitare incidenti.



Luce alle gallerie di Valsinni !

Sarebbe alquanto opportuno, per non dire estremamente urgente, visti i lavori di miglioramento in corso, in più punti, sulla strada statale Sinnica SS 653, che anche il progetto e la esecuzione per illuminare le tre gallerie lungo l’arteria, ai piedi della città di Isabella Morra, vengano approntati.

Da sempre gli automobilisti lamentano la scarsa visibilità delle stesse gallerie, con costante rischio di incidenti, purtroppo anche tragici già accaduti negli anni passati.

Si invita l‘Anas a non procrastinare ulteriormente i necessari interventi di messa in sicurezza della stessa arteria, molto percorsa.

24/02/2024