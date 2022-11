A “tutta chianca” la pavimentazione ad Altamura

L’investimento è corposo, cinque milioni di euro, previsto dal programma di opere pubbliche ‘’ Rigenera Altamura’’ che prevede la ripavimentazione e il rifacimento della rete dei servizi in diverse zone del centro storico e dintorni. La sindaca Rosa Melodia, nonostante il periodo di ‘’normale amministrazione’’ che fa seguito alle dimissioni annunciate la scorsa settimana, ribadisce la bontà di un progetto cominciato con il suo insediamento nel 2018. Ora si tratta di continuare. Qualche disagio per i cittadini. Ma il risultato, ne siamo certi, sarà un ulteriore contributo al decoro e alla fruibilità urbana.



Centro storico (programma “Rigenera Altamura”): iniziata la ripavimentazione in pietra – partono i lavori in via Già Corte d’Appello

Sono iniziati in via San Michele, nel centro storico, i lavori di pavimentazione in pietra nell’ambito del programma di opere pubbliche “Rigenera Altamura”, per la riqualificazione urbana di alcune vie e piazze con la sistemazione dei sottoservizi e delle strade. Viene utilizzata una pietra simile a quella posizionata in via Candiota (nella parte retrostante la Cattedrale). A seguire, si procederà in via Santa Caterina.

Per importo finanziario, circa 5 milioni di euro, “Rigenera Altamura” è il più consistente intervento nelle opere pubbliche ad Altamura. “L’Amministrazione comunale – sottolinea la sindaca Rosa Melodia – sin dall’inizio è stata fortemente impegnata per la riqualificazione del centro storico ed ha recuperato questi fondi, stanziati nell’ambito del POC – Programma operativo complementare di azione e coesione inclusione della Regione, che erano stati persi prima del mio insediamento nel 2018. Iniziano, dunque, a vedersi i risultati di questa complessa azione amministrativa che renderà il centro storico più bello e vivibile”.

Inoltre, sempre per “Rigenera Altamura”, stanno iniziando le attività di cantiere in via Già Corte d’Appello. Per questa ragione, a partire da lunedì 28 novembre, con ordinanza di Polizia Locale, sono state impartite ulteriori disposizioni con divieti di transito e di fermata. A tal proposito l’Amministrazione invita la cittadinanza, con particolare riferimento ai residenti e agli operatori economici, a consultare le informazioni e gli aggiornamenti sulla disciplina del traffico che sono pubblicati sul portale istituzionale, in questa pagina:

https://www.comune.altamura.ba.it/index.php/it/novita/notizie/item/1455-centro-storico-lavori-di-rigenera-altamura-divieti-e-disposizioni-per-la-circolazione-stradale

