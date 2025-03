A tutela della libertà di pensiero.Sigfrido Ranucci a Matera il 21 e 22 Marzo

Dagli ambienti governativi,e paralleli, stanno in tutti i modi cercando di stroncarlo, denigrarlo perchè con i colleghi della redazione ”non guarda in faccia a nessuno”, come chiede il giornalismo dalla schiena dritta abituato a cercare la verità, le contraddizioni dove i concetti di trasparenza e legalità sono considerati uno ostacolo da quanti vorrebbero le mani libere, sempre. Sigfrido Ranucci con Report tira dritto e abbiamo avuto di apprezzarne rigore e serietà in occasione delle presenze in Basilicata, lo scorso anno a Potenza https://giornalemio.it/politica/con-la-schiena-dritta-e-senza-bavagli-ranucci-a-potenza-con-la-svolta/ e a Matera https://giornalemio.it/cronaca/le-fatiche-di-sigfrido-per-la-scelta-del-giornalismo-dinchiesta/.



Ranucci ritorna venerdì 21 a Matera al cinema comunale ” Gerardo Guerrieri”, alle 18.00, per una iniziativa dello Spi Cgil su un tema di stretta attualità ” Noi e la Costituzione. La libertà di pensiero e di informazione” e per la presentazione del libro ”La Scelta”. Interverranno i segretari della Cgil di Matera e di Basilicata, Fernando Mega, dello Spi Cgil Matera Eustachio Nicoletti. La collega Mariapaola Vergallito dialogherà con Sigfrido Ranucci che sabato 22 marzo sarà ”direttore per un giorno” del giornale dell’Istituto ” Nel Merito”. Alle 9.10 sarà nell’aula magna dell’Istituto tecnico commerciale e per geometri ” Loperfido-Olivetti” di Matera per dialogare con i redattori sugli articoli del nuovo numero dedicato al suo libro ”La Scelta”.