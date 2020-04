Salvatore Cosma, sindaco della Città di Albino Pierro e della Rabatana, è iperattivo nel far rispettare con tanto di costante presenza sul campo le stringenti direttive da epidemia da virus a corona, a tutela della salute di tutti. Qualcuno è recalcitrante e non resiste, per un motivo o per un altro a stare in strada o a recarsi al negozio con frequenza. E così il primo cittadino ha emanato l’ordinanza sindacale n.32 che fissa , a partire da martedì 7 aprile, nuove modalità di approvvigionamento per i beni di prima necessità con fasce orarie definite per ogni famiglia e indicazione anagrafiche. Il provvedimento, come era inevitabile che accadesse, ha determinato pareri e commenti discordi, come compare sulla pagina social del Comune e in paese, naturalmente. Attendiamo verifiche sul campo e appello al senso di responsabilità di ciascuno. Irriducibili avvisati. In giro o al negozio solo per necessità…Il sindaco vi osserva e farà rispettare l’ ordinanza.

ORDINANZA SINDACALE N. 32 CHE DISCIPLINA LE MODALITÀ DI APPROVVIGIONAMENTO DI BENI DI PRIMA NECESSITA’ IN VIGORE DA DOMANI 7 APRILE

Dopo aver accolto le proposte costruttive e propositive dei miei concittadini ho apportato delle modifiche all’ordinanza che disciplina l’uscita per l’approvvigionamento di beni di prima necessità. Così, a rotazione, sarà data la possibilità anche ai lavoratori di acquistare quanto gli occorre con una turnazione basata sulle lettere cosi distribuita come da specchietto in allegato. Mi auguro che ci sia la consueta collaborazione della miei cittadini nel rispettare le direttive impartite.

La lettera da seguire è quella del cognome del Capofamiglia .

Quanto stiamo facendo è semplicemente per tutelare la vostra/nostra Salute. Per coloro che ancora non si sono messi in linea stiamo provvedendo a fare le dovute sanzioni.

Al seguente link il testo integrale dell’ordinanza: http://www.comune.tursi.mt.it/…/Ord_32_Alfabetico_06-4-2020…

ORDINA

1) CHE L’ACCESSO A TUTTE LE ATTIVITA’ COMMERCIALI, A FAR DATA DAL 7 APRILE 2020 E

FINO A NUOVA DISPOSIZIONE, AVVENGA IN BASE AL SEGUENTE CALENDARIO:

A) Lunedì e giovedì dalle ore 07,30 alle ore 10,30 Lettere: A-B-C-D-E-F

dalle ore 10,30 alle ore 13,00 Lettere: G-H-1- J- K-L-M-N-0

dalle ore 16,30 alle ore 19,00 Lettere: P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z

B) Martedì e venerdì dalle ore 07,30 alle ore 10,30 Lettere: P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z

dalle ore 10,30 alle ore 13,00 Lettere: A-B-C-D-E-F

dalle ore 16,30 alle ore 19,00 Lettere: G-H-1- J- K-L-M-N-0

C) Mercoledì e sabato dalle ore 07,30 alle ore 10,30 Lettere: G-H-I- J- K-L-M-N-0

dalle ore 10,30 alle ore 13,00 Lettere: P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z

dalle ore 16,30 alle ore 19,00 Lettere: A-B-C-D-E-F

2) CHE L’ACCESSO AVVENGA DA PARTE DI UN SOLO MEMBRO DEL NUCLEO FAMILIARE DANDO

ATTO CHE IL COGNOME PREVALENTE E’ QUELLO DELL’INTESTATARIO IN ANAGRAFE DEL

GRUPPO FAMILIARE;

DISPONE

