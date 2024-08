A Tricarico l’arte del tatuaggio del maestro giapponese Koji Yamaguchi

Una presenza davvero straordinaria prevista dal 18 al 25 agosto a Tricarico. Il maestro tatuatore giapponese Koji Yamaguchi, uno degli artisti più celebri al mondo per la sua arte del tatuaggio, sarà ospite del Circolo Culturale Antonio Infantino.

Yamaguchi sarà disponibile per sessioni di tatuaggio esclusive presso Off-Ink Tattoo di Rocco Montesano, offrendo agli appassionati l’opportunità unica di avere un’opera d’arte personale e autentica.

Koji Yamaguchi è noto per il suo stile che combina la tradizione giapponese con un approccio innovativo, creando tatuaggi che raccontano storie profonde e significative. Le sue creazioni sono richieste in tutto il mondo e rappresentano una fusione perfetta tra estetica e simbolismo.

Le sessioni con il maestro Yamaguchi saranno limitate e, dato l’interesse previsto, si consiglia di prenotare il prima possibile. La disponibilità è ridotta e i posti potrebbero esaurirsi rapidamente.

L’evento prevede anche un momento speciale aperto al pubblico:

Programma del 20 agosto 2024:

Ore 18:30: Incontro con Koji Yamaguchi, introdotto da Yest e Syskrack, con scansione in 3D di artisti e ospiti. Durante l’incontro si esploreranno la filosofia e la visione artistica di Yamaguchi, con particolare attenzione al significato culturale del tatuaggio.

Ore 21:00: Write on Me Party: una serata di festa e creatività.

Questo evento, organizzato dal Circolo Culturale Antonio Infantino, è un’occasione irripetibile per avvicinarsi alla cultura giapponese e scoprire il lavoro di un maestro di fama internazionale.

Per informazioni e prenotazioni:

3505705887 – circoloantonioinfantino@gmail.com