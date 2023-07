A TRICARICO LA SINFONIA CORALE DI MONS. FRISINA

Una sinfonia corale con l’Orchestra Sinfonica di Matera che accompagnerà oltre 150 coristi dei sei cori: Canteuterpe di Tricarico, Corale Diocesana Santa Cecilia di Tricarico, della Polifonica Materana “Pierluigi da Palestrina”, Cantori Materani, Totus Tuus e Polimnia di Grassano e tre voci soliste, è l’invito all’ascolto che la Fondazione Orchestra Sinfonica di Matera rivolge al pubblico per mercoledì 12 luglio.

Il concerto-meditazione Dono di Grazia – Magnificat anima mea composto da Mons. Marco Frisina che per l’occasione dirigerà la formazione orchestrale, sarà eseguito nella Cattedrale di Santa Maria Assunta a Tricarico. Ingresso libero, inizio alle ore 19.

Nelle navate della chiesa eretta nel 1061 da Roberto, conte di Montescaglioso e signore di Tricarico, risuoneranno le note composte da Monsignor Frisina che celebrano i sacramenti e in particolar modo, essendo la sinfonia corale eseguita in occasione del centenario della fondazione della congregazione delle Suore discepole di Gesù eucaristico (fondata dal venerabile Mons. Raffaello delle Nocche, vescovo di Tricarico), i canti liturgici faranno riferimento ai due pilastri fondamentali della spiritualità delle suore: l’Eucarestia e la Vergine Maria.

Quindici i brani in scaletta, cui presteranno le voci centocinquanta coristi e tre solisti: il soprano Biancamaria Tivelli, il mezzosoprano Liliana Guellour e il tenore Leonardo Gramegna.

La stagione estiva del l’Orchestra Sinfonica di Matera, denominata Da Rosini a Rossini, proseguirà fino al 2 settembre. Il calendario dei concerti vedrà l’Orchestra Sinfonica di Matera esibirsi in 15 comuni della provincia di Matera con due produzioni originali: Battisti per sempre, un concerto che vedrà la formazione orchestrale, diretta da Vito Andrea Morra, accompagnare il musicista Mario Rosini, voce e pianoforte, e l’attore Giuseppe Ranoia, voce recitante, e che si terrà il 16 luglio a Pomarico e, in replica, il 17 a Miglionico, il 18 a Montescaglioso, il 19 a Pisticci, il 20 a Nova Siri Scalo, il 16 agosto a Montalbano Jonico, il 17 a Bernalda, il 23 a Policoro e il 24 a Scanzano Jonico,

Ad agosto l’orchestra Sinfonica di Matera con il soprano Martina Tragni, il mezzosoprano Mariangela Zito, il tenore Vincenzo Casertano e il baritono Vincenzo Parziale renderà omaggio alle più note arie d’opera con il concerto Sulle ali del Bel Canto, appuntamento l’8 agosto ad Accettura, il 9 a Valsinni, il 10 a Tursi, l’11 a Irsina, il 12 a Bernalda e il 13 a Grassano. La stagione estiva si concluderà il 2 settembre a Matera con Fantasia sinfonica para un hombre de tango. Realizzato in collaborazione con il Fadiesis Accordion Festival.

Informazioni:

DONO DI GRAZIA – MAGNIFICAT ANIMA MEA

· Mercoledì 12 luglio ore 19.00 – Cattedrale di Santa Maria Assunta – Tricarico

Solisti: Biancamaria Tivelli – soprano, Liliana Guellour – mezzosoprano, Leonardo Gramegna – tenore

Coro Canteuterpe di Tricarico – M° del coro Maria Rosaria Lotito

Corale Diocesana santa Cecilia di Tricarico –M° del coro don Angelo Auletta

Coro della Polifonica Materana “Pierluigi da Palestrina” – M° del coro Carmine Antonio Catenazzo

Coro Cantori Materani – M° del coro Alessandra Barbaro

Coro Totus Tuus – M° del coro Cettina Urga

Coro Polimnia di Grassano – Mº del coro Don Angelo Auletta

ORCHESTRA SINFONICA DI MATERA

Direttore: Mons. Marco Frisina

Musiche di Mons. Marco Frisina

Programma di sala:

O Dio, tu sei il mio Dio

Pacem in terris

Preghiera semplice – Tenore

Ostia Santa – Soprano/Tenore

Dono di grazia

Anima Christi – Mezzosoprano/Tenore

Chi ci separerà – Mezzosoprano

La via dei martiri

Ave mundi spes – Soprano

Salve dolce Vergine

Salve Maria

Sub tuum praesidium – Soprano

Magnificat – Mezzosoprano

Il canto del mare – Soprano/Mezzosoprano/Tenore

Preferisco il Paradiso

Fondazione Orchestra Sinfonica di Matera:

La Fondazione Orchestra Sinfonica di Matera è partecipata da Comune di Matera, Provincia di Matera e Conservatorio Egidio Romualdo Duni di Matera che ne sostengono le attività.

A queste istituzioni si aggiungono: il Ministero della Cultura che ha ammesso l’Orchestra al percorso per il riconoscimento quale ICO Istituzione Concertistica Orchestrale e la sostiene attraverso il Fondo Unico per lo Spettacolo (Fus), e la Regione Basilicata, che la sostiene con fondi regionali.

La stagione concertistica 2023 si svolge con il sostegno dei Comuni di: Accettura, Bernalda, Grassano, Irsina, Miglionico, Montalbano Jonico, Montescaglioso, Nova Siri Scalo, Pisticci, Policoro, Pomarico, Scanzano Jonico, Tursi e Valsinni. Ed è realizzata in collaborazione con il Teatro Mercadante di Altamura, il Festival Duni, il Fadiesis Accordion Festival, il Premio Internazionale Paganini, l’Arcidiocesi di Matera – Irsina – Tricarico, il Comitato organizzatore dei festeggiamenti per Maria Santissima della Bruna.