A Tricarico incontro su carenze sanità pubblica del comprensorio

“Il giorno 3 agosto 2023, l’amministrazione comunale di Tricarico ha incontrato il “Comitato per la difesa della salute pubblica” per un primo confronto sulle gravi carenze della sanità pubblica nell’area Bradano-Medio Basento e, in particolare, sull’ospedale distrettuale di Tricarico e sul Distretto sanitario.” A darne notizia è il sindaco Paolo Paradiso, con una nota in cui specifica che oltre a lui erano presenti all’incontro il “delegato alla Salute e benessere Antonio Vizzuso e l’assessora Carmen Tunzi, con la presenza del presidente Rocco Casalaspro e di un’ampia rappresentanza del “Comitato per la difesa della salute pubblica”.” Al termine della discussione, sil legge che “Si è concordato sulla inveterata situazione di precarietà e provvisorietà che vivono tali strutture con conseguente enorme disagio per l’intera area della collina materana; situazione simile anche nel capoluogo e nel resto della provincia.

Si è inoltre deciso di promuovere iniziative comuni, allargate alle comunità e ai vari comitati della provincia, per riproporre con forza questo tema all’attenzione pubblica, nella speranza che ciò incida sulle decisioni presenti e future dei vertici sia aziendali, sia regionali.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.