A Tricarico i segreti dei rosoni medievali: il 30 luglio la presentazione del saggio di Armando Rossi

Un viaggio tra arte, storia, simbolismo e spiritualità nel cuore del Medioevo. Mercoledì 30 luglio, alle ore 18.30, la Biblioteca Comunale “Rocco Scotellaro” di Tricarico ospiterà la presentazione del volume “I Rosoni Medievali. Significato, simboli, esoterismo e numerologia”, scritto da Armando Rossi e pubblicato da Fontana Editore.

Promosso dall’Amministrazione comunale, l’incontro si svolgerà nella suggestiva cornice del centro storico di Tricarico, uno dei borghi medievali più affascinanti della Basilicata, dove le antiche architetture sembrano dialogare naturalmente con i temi affrontati nel libro.

Ad aprire l’evento saranno i saluti istituzionali del sindaco Paolo Paradiso. Seguirà un confronto con l’autore al quale prenderanno parte la dott.ssa Maria Antonietta Carbone, archeologa ed ex direttrice del Museo di Palazzo Ducale, e l’architetto Sabrina Centonze, docente di Storia dell’Arte e Disegno e dottoranda all’Università degli Studi della Basilicata. Un dialogo che offrirà al pubblico diversi punti di vista su un tema capace di intrecciare architettura, storia dell’arte, simbologia e spiritualità.

Il volume nasce da un lungo percorso di ricerca di Armando Rossi, docente di Disegno e Storia dell’Arte, specializzato nel restauro e nella conservazione dei beni architettonici e ambientali e presidente della Scuola di Alta Formazione in Conservazione e Restauro CO.RE. L’autore raccoglie anni di studi e di esperienza maturata nei cantieri di restauro in Italia e all’estero per restituire una nuova chiave di lettura dei rosoni medievali, tra gli elementi architettonici più affascinanti delle chiese romaniche e gotiche.

Il saggio conduce il lettore oltre l’aspetto puramente estetico dei rosoni, svelandone il profondo significato simbolico. Attraverso un’accurata ricostruzione storica, Rossi racconta come il termine “rosone” sia comparso soltanto molti anni dopo la realizzazione delle ultime grandi finestre circolari medievali, originariamente chiamate “oculi”, e analizza il ruolo che questi elementi hanno avuto nell’architettura sacra grazie all’opera dei Maestri Marmorari Cosmati.

Per l’autore, i rosoni rappresentano molto più di un raffinato elemento decorativo. Le loro geometrie evocano la perfezione del creato, la luce divina e il legame tra cielo e terra. Ogni figura, ogni numero e ogni intreccio custodisce un linguaggio simbolico che attraversa i secoli e invita ancora oggi a riflettere sul rapporto tra l’uomo, il sacro e l’universo.

Le prefazioni del volume sono firmate dall’avvocato e saggista Sofia Vetere e da Josep Armengol, presidente della fondazione spagnola dedicata alla memoria di una storica famiglia di scalpellini che raggiunse il proprio apice con il modernismo catalano di Antoni Gaudí, sottolineando il valore internazionale della ricerca.

In un’epoca caratterizzata dalla velocità e dalla tecnologia, il libro propone una riflessione sul patrimonio artistico medievale come luogo di equilibrio, armonia e bellezza, restituendo ai rosoni il loro ruolo di simboli universali capaci di parlare anche alla sensibilità contemporanea.

L’incontro del 30 luglio rappresenta così un’importante occasione per studiosi, appassionati d’arte e cittadini di approfondire uno degli aspetti più affascinanti dell’architettura medievale e di riscoprire, attraverso la lettura del saggio, il valore di un patrimonio che continua ancora oggi a custodire misteri, significati e suggestioni. Al termine della presentazione sarà possibile acquistare una copia del volume e dialogare con l’autore.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.