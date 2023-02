A Tricarico, dal 16/2, prestazioni radiologiche ed ecografiche…ma i problemi rimangono.

L’azienda Sanitaria Locale di Matera -con una nota- annuncia che “dal prossimo 16 febbraio 2023 il presidio distrettuale di Tricarico erogherà le prestazioni di radiologia ed ecografia. A guidare la struttura sarà il medico radiologo Nicola Partipilo che sarà in sede ogni giovedì. In mattinata saranno effettuati gli esami radiologici e la relativa refertazione, mentre nel pomeriggio saranno erogate le prestazioni ecografiche.” “Ripristiniamo un fondamentale servizio di diagnostica per immagini per la popolazione di Tricarico e dei paesi limitrofi – afferma il Direttore Generale dell’ASM, Sabrina Pulvirenti -con un intenso sforzo di recupero del personale specializzato. Con l’avvio di questo servizio alleggeriremo anche il carico di lavoro dell’Ospedale Madonna della Grazie di Matera garantendo la rapida refertazione in loco”. “L’avvio delle prestazioni radiologiche ed ecografiche – afferma con soddisfazione l’assessore regionale alla Salute e politiche della persona, Francesco Fanelli– ben si inserisce nel potenziamento delle strutture sanitarie territoriali. Un rafforzamento in linea con il nuovo modello organizzativo del Servizio Sanitario Nazionale che mira a una sanità più vicina alle persone; un cammino già avviato nella sanità del territorio, che di pari passo con le azioni di reclutamento di nuovo personale, ha come obiettivo prioritario l’erogazione di servizi a tutta la popolazione residente nei comuni più disagiati sotto il profilo dei collegamenti”.

Tutto bene, dunque? Macchè! Perchè, secondo quanto scrive il dr. Rocco Casalaspro -Presidente del locale Comitato per la difesa della salute pubblica, qui ci sarebbe “OLTRE AL DANNO LA BEFFA”, perchè scrive: “continua lento ma inesorabile lo stillicidio delle prestazioni sanitarie territoriali nel Distretto bradano medio basento”. Nella nota, infatti, si legge:

“La beffa: dm n°77 del 23/05/2022 . Si stabiliscono le regole per una nuova e risolutiva programmazione della medicina territoriale senza tener conto che i parametri che esso impone non sono applicabili in regioni come la Basilicata per la situazione orografica , per la presenza diffusa sul territorio di una popolazione con il 24% over 65 anni ,per una viabilità difficile ,etc.

Novembre/dicembre 2022 -gennaio 2023 :l’ass. Fanelli con una insistente campagna sui mass-media assicura sui benefici della nuova medicina territoriale, es.”entro la fine dell’anno sarà potenziato l’ospedale distrettuale di Tricarico “.

Dicembre 2022 il D.G. ed il D.S. dell’ASM prendono pubblicamente impegno di imminente risoluzione del problema del laboratorio analisi e radiologia dell’ospedale Distrettuale di Tricarico .

Settembre 2022 presentata la bozza del piano programmatico di medicina territoriale a cura dell’Agenas in cui sparisce l’esistente e pare si voglia iniziare da zero .Sparisce il distretto sanitario bradano mediobasento definendolo sede complementare ma senza riempirlo di contenuti .

Gennaio 2023 si presenta il nuovo piano sanitario regionale .Peccato non sia altro che la riproposizione delle indicazioni Agenas su come spendere i fondi del PNRR con la precisazione di utilizzare l’esistente e la buona notizia che non si parla più di un’unica ASL e che è possibile accedere a fondi diversi .

Il danno: è di oggi la notizia che il servizio di radiologia è sospeso a tempo indeterminato per gli esterni .E la rete di telerefertazione? Il laboratorio analisi non rientra più neanche nei parametri di un centro prelievi perché le risposte non si hanno o nel migliore dei casi bisogna andare a ritirarle a Matera . Si pensiona il medico endoscopista si chiude il servizio. A brevissimo stessa sorte per l’ambulatorio di chirurgia e quello di ostetricia ginecologia .Si assume intanto personale amministrativo :180 finora vanta l’ass.Fanelli e si deve proseguire . Ma la sanità la determinano ancora i medici? ma la politica sanitaria aziendale la determinano il D.G. e il D.S. o gli umori di qualche primario ?

In tutto questo qualche amministratore “illuminato” ma “con le mani ben in pasta “cerca di accaparrarsi tutto il possibile sia pure da una posizione geografica estremamente periferica e non in grado di far convergere i 40.000-50.000 utenti necessari per le nuove istituzioni .A tutti va riconosciuto il diritto alla salute e le migliori condizioni per averlo ,ma evitiamo una guerra tra poveri .”

Tricarico 02/02/2023

Il comitato per la difesa della salute pubblica

Il presidente dr. Rocco Casalaspro