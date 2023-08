A Tolve, la 2° edizione di “Tolvesi e lucani nel Mondo…Incontri e Racconti”

“Tolvesi e Lucani e Mondo. Incontri e Racconti” è l’iniziativa nell’ambito della Giornata del Migrante che la Città di Tolve dedica ai Tolvesi nel Mondo che ogni anno rientrano in paese dai diversi paesi dell’Europa, del nord dell’Italia e delle Americhe.

“Sono felice e soddisfatto per la seconda edizione della <Giornata del Migrante>, che vede, tra l’altro, un ricco e qualificato programma in uno scenario bellissimo, quale è quello dell’ex Convento dei Cappuccini. Il mio più sentito ringraziamento va a tutti gli organizzatori e a tutti i partecipanti, e in modo particolare all’associazione socio-culturale “Socializzare e Vivere Insieme” e al suo Presidente Gino Borraccia” – è quanto ha dichiarato il Sindaco di Tolve Pasquale Pepe.

Un evento nato nel 2022 da un’idea dell’Associazione “Socio Culturale Socializzare e Vivere Insieme” e che anche quest’anno è organizzato insieme al Comune di Tolve con il sostegno della Regione Basilicata.

Collaborano all’iniziativa l’Associazione Mondi Lucani ODV ETS, Feder Centri APS ETS e la Testata Giornalistica Suditaliavideo.

Un programma ricco che prevede una prima parte con inizio alle ore 19:00 con “Incontri e Racconti”, testimonianze di emigranti Tolvesi seguite da una tavola rotonda a cui interverranno: il Sindaco Pasquale Pepe, il Consigliere Regionale Gerardina Sileo, il Consigliere Vincenzo Baldassarre, la Presidente nazionale di Feder Centri, Elvia Raia, Luigia de Bonis, Presidente dell’Associazione la Rosa di eventi di Cesena e l’assessore alla Cultura del Comune di Tolve, Vito Frontuto.

A moderare la discussione: Maria Andriulli e Giovanni Spadafino, giornalisti della Mondi Lucani.

La seconda parte alle ore 21:00 vede protagonista la grande musica con l’Orchestra Sinfonica 131 della Basilicata diretta dal M° Pasquale Menchise con la splendida voce del Soprano Angelina Maniscalco. Nel programma del concerto, musiche da film, arie da camera e la canzone della tradizione napoletana.

“Un evento che cresce sempre più” ha dichiarato Luigi Borraccia, presidente dell’Associazione Socializzare e Vivere Insieme. “Con il Direttivo, le socie e i soci, siamo costantemente impegnati in attività culturali, di valorizzazione delle tradizioni e nell’ organizzazione di viaggi. Tanti i progetti in itinere – ha concluso Borraccia – con l’auspicio di avere presto una sede comunale dove meglio svolgere tutte le attività”.