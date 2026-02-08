A The Voice Kids 2026 in finale rimane Raffaello Digilio di Matera nel team di Rocco Hunt-Clementino

Dei due lucani rimasti in gara per accedere alla finale, solo uno ha superato il turno. E’ stato Raffaello Digilio, 10 anni, di Matera che ha proposto il brano una “Una finestra tra le stelle“. Mentre Michela Salluce, 11 anni, di Pomarico, che ha cantato “La voce del silenzio”, non c’è l’ha fatta. Sono stati, infatti, quattro, sui dieci componenti di ogni squadra, i finalisti scelti da ognuno dei quattro coach. Ecco le formazioni tra cui uscirà il vincitore o la vincitrice di questa edizione, sabato prossimo: Team Arisa: Maria Rosaria Rondina, Francesca Lanza, Fabiana Andreone e Ginevra Sergio, per la quale Arisa si era giocata il Superpass nella seconda puntata delle Blind Auditions. Team Clementino-Rocco Hunt: Andrea Ronga, Raffaello Digilio, Francesco Ambrosi e Annagiulia Fusco, la quale approda direttamente in finale vista la scelta di usare il Superpass. Team Loredana Bertè: Riccardo Pezzicoli, Briana Samira Camara, Maya Verga ed Emma Baggetta, che alla prima puntata delle Blind aveva interpretato ‘E poi’ di Giorgia facendo in modo che Loredana Bertè decidesse di giocarsi il proprio Superpass che manda direttamente in finale. Team Nek: Leonardo Zambelli, Matteo Trullu, Giovanni Frassi e Miriam Bruno, che era già direttamente in finale visto il Superpass di Nek.

