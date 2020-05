Come nuovo dopo la ”Quarantena” da virus a Corona…il nostro simpatico manager Antonio Serravezza è passato dalla poltrona del distretto, a quella di casa a quella del barbiere Daniele. E il risultato, guardate nella foto baffi e capelli, ha assunto le tonalità del miele. Un appuntamento a ora di pranzo, a telefonino spento, ed è arrivato il momento tanto atteso per il rituale trattamento con shampoo, forbici, pettine che hanno eliminato punte, onde e altri sinuosità del periodo delle crescite spontanee.

L’occasione per una chiacchierata tanto attesa sulla città, conoscenti e su quel che verrà dalle incertezze del covid 19. E a proposito di incertezze, amici e fans del nostro manager, apprezzato da questo blog e su altre pagine social, per le proposte avanzate sulle iniziative di promozione turistica di Matera e dintorni, ci avevano chiesto di quella peluria sotto il naso.

Una sorpresa o quasi : ” Ma…quei baffi. Che fa li tiene, li taglia?”. Altri,nel solco della devozione, hanno pensato a un voto da sciogliere per un impegno, un progetto o per grazia ricevuta… La foto è eloquente e i baffi fanno parte della nuova immagine di Antonio. Certo è che il suo largo sorriso e la sua filosofia di vita, improntati all’ottimismo, lasciano ben sperare per il futuro di Matera, se ci si rimboccherà le maniche. Ma facendo a meno di venditori di fumo e maneggioni della politica.

Antonio se la ride sotto i baffi,nè più nemmeno come faceva il poeta e scrittore Tonino Guerra, re dell’ottimismo da Pennabilli (Rimini). C’è da pedalare…e Serravezza, che ha un pezzo di cuore a Cesenatico (Forli Cesena) la città natale del ”pirata” Marco Pantani, non si tira indietro. La volata per passare dalla Fase 2 alla Fase della normalità si puo’ fare. Partenza in salita con arrivo ad Agna Le Piane, in discesa…