Se siete fissati con la prova costume e allora sorbitevi pure beveroni insipienti, che vi svuotano tasca e pancia. Ma prima prestate attenzione. “Allucchite” pure, come si dice in dialetto materano, sui social dal canale youtube https://youtube.com/c/culinariaricetteria, a facebook a instagram, per gustarvi con gli occhi i piatti tipici della premiata cucina fai da te, con riferimenti gustosi alla tradizione, di ”culinaria la ricetteria”. E vi verrà voglia, ne siamo certi, di mettervi davanti ai fornelli, con tegami, terrine, taglieri,mestoli,mannaie, forchette e cucchiai di legno per preparare una ricetta che mette buon umore e allegria. Merito di due appassionati che alla propria linea proprio non ci pensano, ma si preoccupano di quella degli altri. Tutto è cominciato durante la pandemia da confinamento domiciliare (usiamo i termini italiani, che danno il senso della situazione) quando le alternative erano poche, con ristoranti e pizzerie chiuse. E allora occorreva “accordarsi” con una nuova musica in cucina, impastando focacce, pizze e panzerotti fatti in casa e preparando primi di pasta o riso conditi con sapori semplici. Ma non si poteva mica, come si suol dire, ”stare a commattere…” a combattere in cucina per tanto tempo, altrimenti passa la fame. Concetto che gli chef della cucina accanto, ma a distanza, della ”culinaria la ricetteria” hanno colto al volo.



E allora spaghetti e spaghettoni alla chitarra, con una pizzicata di rucola, vongole, guanciale, sugo di pomodorini e una punta di piccante hanno conquistato anche i digiunatori della dieta a punti…e a capo. Naturalmente hanno affinato la tecnica di preparazione. tutta da vedere, eseguire in pochi minuti e poi pronta da scolare, condire o infornare. E i risultato tra tanti ” mi piace, bravo, bene, bis” si sono sprecati. Qualcuno si sarà fatto prendere la mano e ha esagerato con il sale o il prezzemolo, ma non fa niente. L’importante, per gli chef sociali, è l’aver insegnato che con un pizzico di fantasia si mette tavola, tanto da far socializzare anche quelli che stavano ” ‘mbr(i)s” . Avevano,cioè, il broncio o si guardavano in cagnesco da tempo. Perchè la tavola mette allegria e fa tessere una rete o una ragnatela, se preferite, di sapori da leccarsi baffi e barba per chi li ha o il piatto, con la classica scarpetta di pane di Matera… Un consiglio: pensate alla cucina e lasciate perdere la bilancia, che quasi sempre è truccata. Piuttosto non vi perdete l’ultimo video di ”Culinaria la Ricetteria”. Anzi passate parola sopratutto con quanti continuano ad arrovellarsi. ” E mo’, e domani che preparo?”. Risposta pronta e a portata di video. Intanto accendete il fuoco e mettete a bollire l’acqua e pronti a calare la pasta. Ricetteria e mangi in allegria…