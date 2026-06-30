A tavola dall’Imperatore. Da Altamura un invito a fare rete…

Vedere riuniti alla stessa tavola, quella dell’illuminato imperatore Federico II di Svevia, che seppe governare con lungimiranza e, soprattutto, con fermezza il Regno di Sicilia, segnando presenza e grandezza con castelli e residenze dove il mangiar bene e genuino era un segno di cultura da esibire con arte e note musicali è senz’altro un bel segnale, quello che si è svolto lunedì 29 ad Altamura (Bari) di come si può fare rete puntando sulle identità territoriali. E la Leonessa della Murgia per certi versi è avvantaggiata per la vivacità delle iniziative legate a ”Federicus” con un importante appuntamento annuale, quest’anno dopo l’estate, e per quello visto sul piano gastronomico grazie alla intuizione di Francesco Tamborra presidente del Gruppo Storico Normanno Saraceno e di uno chef come Francesco Colonna (di cognome e di fatto) che hanno organizzato e voluto l’evento. Il primo del genere al Sud https://giornalemio.it/cultura/le-citta-dellimperatore-federico-a-tavola-invito-ad-altamura/. E i Comuni che vi hanno partecipato hanno deliziato e incuriosito la giuria che hanno apprezzato dieci portate.



Oltre a Francesco Colonna (un trascinatore che crede in quello che fa) hanno portato al palato le pietanze, presentate via via degli chef, il sindaco di Altamura, Vitantonio Petronella, il giornalista Michele Cannito, l’imprenditore lucano Nicola Benedetto, il senatore Filippo Melchiorre, Rino Biscaro presidente dell’ ASSOCIAZIONE “GRUPPO S. CARLO – CAVALLERESCA CONTRADA MONTICELLI”Monselice,Ilenia Coppola assessora al turismo del Comune di Torremaggiore. E la giuria ha avuto un bel da fare, sorseggiando con acqua, per valutare le diverse portate.Altamura con una Zuppa Imperiale , Gravina di Puglia con una piatto in ”Crosta di pane con zuppa di ceci e coniglio selvatoro” e Margherita di Savoia ” il cefalo con erbe della murgia”, Enna con ”Puis di cicerchia di Aidone, Oriolo con Baccalà in olio cottura , Monselice con capitone alla Regina, Torremaggiore con ”L’ultimo Orizzonte il viaggio di Federico, Melfi ”Raviolo fritto alle erbe aromatiche”, Jesi ” De civiero cuniculi” e Foggia con ‘il banchetto del falconiere”. Naturalmente premi per tutti e con un impegno: quello di poter gustare ad Altamura, in primis, i piatti dell’Imperatore. E ce ne sono.



Giriamo la sollecitazione al primo cittadino di Altamura affinché convochi un tavolo, come si suol dire, perché la gastronomia federiciana e quanto proposto con un interessante lavoro di rete dal Gruppo Storico Normanno Saraceno. Occorre fare sistema, non sprecare opportunità e risorse, tanto più – e ne siamo certi – altre città segnate dal passaggio di Federicus vorranno partecipare all’evento. Tamborra e Colonna pronti a mettere tavola, ma occorre che il Comune,in primis, il Parco dell’Alta Murgia, Consorzi e associazioni,Pro Loco diano il proprio contributo attendiamo sviluppi. Federicus, del resto, era per i fatti e aveva davvero ” Gusto d’Altura” come ha mostrato di fare il ristorante che ha ospitato l’evento e preparato su indicazione di Francesco Colonna un pranzo medievale con ”astic di mare su zoccolo di uova dei Ruffiani con salsa di formaggio, minestra normanno saraceno, rollatina di cappone con prugne,miele, granella di nocciola e salsa d’agresto, flan di rape e crema di favette”. Poi in tour per Altamura e al Villaggio allestito dal Gruppo Storico, con un arrivederci a breve…

