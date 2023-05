A Taranto si parla di Genetica Medica per guardare al futuro

Il prossimo 19 Maggio presso la ex Caserma Rossarol di Taranto, sede del Polo Jonico dell’Università degli studi di Bari, si terrà il Convegno “La Genetica Medica in Puglia e Basilicata: insieme per guardare al futuro” promosso dall’equipe dell’Azienda Sanitaria Locale di Taranto formata dai genetisti Maria Cristina Nuzzi, Angelo Cellamare, Paola Casieri, Marialuisa Valente, Paola Caforio e Luigi Antonio Greco.

Il convegno si inserisce in un programma di attività formative promosse dalla Sezione Regionale SIGU (Società Italiana di Genetica Umana) per Puglia e Basilicata, ponendosi come obiettivo quello di affrontare tematiche che definiscono il ruolo e le attività della Genetica Medica in epoca prenatale, in ambito oncologico e nel percorso diagnostico delle patologie del neurosviluppo su base genetica. Oltre venti esperti dello studio della genetica medica parteciperanno ad un momento di confronto tra le diverse realtà cliniche e di laboratorio con lo scopo di meglio uniformare, in linea con le linee guida nazionali e internazionali, i percorsi diagnostici.

“Nel corso del triennio di coordinamento della sezione Regionale SIGU Puglia e Basilicata, a me affidata a partire dal 2023, questo è il primo evento che riunisce le Genetiche delle due Regioni. Questa è l’occasione per riprendere le tematiche temporaneamente lasciate in sospeso per la pandemia. Molti sono ancora gli obiettivi da perseguire e il confronto costante e costruttivo tra gli operatori del settore è l’approccio vincente” – dichiara la Dr.ssa Maria Cristina Nuzzi che il 19 maggio introdurrà i lavori del convegno.

Il convegno è patrocinato da Regione Puglia, Comune di Taranto, ASL di Taranto, SIGU, Ordine dei Biologi Puglia-Basilicata e Ordine dei Medici della Provincia di Taranto.