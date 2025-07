A Stigliano presidio dei vigili del fuoco e che diventi fisso

E’ l’auspicio che in tanti hanno avanzato da più parti con l’inaugurazione di un presidio dei Vigili del Fuoco a servizio di un comprensorio vasto, dove non solo gli incendi ma anche altre calamità richiedono interventi immediati e presenza di uomini e mezzi.Del resto enti locali e sindacati in più occasioni hanno evidenziato questo aspetto, viste le peculiarità di una regione come la Basilicata. Bene il taglio del nastro e con l’auspicio che quel presidio diventi una realtà stabile.



INAUGURATO IL NUOVO DISTACCAMENTO RURALE DEI VIGILI DEL FUOCO A STIGLIANO: UN PRESIDIO STRATEGICO PER LA SICUREZZA DEL TERRITORIO

Stigliano (MT), 30 giugno 2025 – È stato inaugurato oggi, alle ore 10:30, in contrada Acinello a Stigliano, il nuovo distaccamento rurale dei Vigili del Fuoco. Un evento di fondamentale importanza che rafforza la presenza e l’efficacia del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sul territorio, garantendo una maggiore sicurezza per le comunità locali e un presidio strategico per la salvaguardia del patrimonio lucano.

La cerimonia di inaugurazione ha visto la partecipazione di numerose autorità civili e militari, a testimonianza del valore attribuito a questa nuova struttura.

Erano presenti l’Ing. Amalia Tedeschi, Comandante dei Vigili del Fuoco di Matera, l’ing. Luca Ponticelli, Comandante dei Vigili del Fuoco di Potenza.

L’Ing. Domenico Masciandaro, Vice-Comandante di Matera ha dato lettura della preghiera di Santa Barbara alla quale è affidata la protezione dei Vigili del Fuoco,

Il Dott. Francesco Micucci, Sindaco di Stigliano, ha sottolineato l’impegno dell’amministrazione comunale per la realizzazione di questa opera ed ha ricordato, commosso, i due Vigili del Fuoco Nicola Lasalata e Giuseppe Martino, tragicamente deceduti in servizio il 17 luglio scorso.

Presente anche il Dott. Carmine Nigro, Presidente dell’Unione dei Comuni della Collina Lucana, a riprova della collaborazione inter-comunale per il benessere del territorio.

Ha partecipato anche l’Assessore Regionale Dott. Pasquale Pepe, Vicepresidente del Consiglio Regionale, evidenziando il supporto delle istituzioni regionali a favore della sicurezza dei cittadini. La presenza del Dott.ssa Cristina Favilli, Prefetto di Matera, ha sottolineato l’importanza istituzionale e la coordinazione interforze per la gestione delle emergenze.

Il nuovo distaccamento rurale rappresenta un punto di svolta per la sicurezza del comprensorio rurale. La sua posizione strategica, infatti, permetterà di ridurre significativamente i tempi di intervento in caso di incendi boschivi, incidenti agricoli, calamità naturali e altre emergenze che possono verificarsi in aree meno accessibili. Questa tempestività è cruciale per contenere i danni, salvare vite umane e proteggere il fragile ecosistema locale.

Il distaccamento di Stigliano, che sarà attivo già da domani 1 luglio 2025, è un investimento tangibile nella resilienza del territorio e nella capacità di risposta alle emergenze, confermando l’attenzione delle istituzioni verso la protezione delle comunità e la valorizzazione delle aree interne.