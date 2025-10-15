Riceviamo e pubblichiamo volentieri un contributo di Espedito Moliterni che parte dall’epilogo celebrato in Egitto del cessate il fuoco a Gaza, con tanti invitati ad un “matrimonio senza gli sposi” come noi abbiamo rilevato in quel Trump man show, per rilevare l’ipocrisia di quanti sono lì convenuti con l’obiettivo principale di fare i propri affari nella ricostruzione di quella terra prima martoriata, con il loro silenzio e la loro complicità. Un ragionamento che si conclude con la richiesta che “Nel 2026″ quando “Matera sarà Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo…. non si riduca il tutto ad eventi, concerti e mostre. Che la città…si renda protagonista di una vera nuova fase di dialogo per promulgare pace, solidarietà e rispetto dell’autodeterminazione dei popoli. Sarà così? Lo spero … per i bambini di Gaza.” Lo speriamo tutti.

A Sharm el Sheikh i bambini di Gaza non hanno partecipato alla festa. E a Matera Capitale Mediterranea del dialogo?

“Sarà costata un enorme fatica organizzare una siffatta celebrazione come quella cui abbiamo assistito, a reti unificate, prima nelle strade di Tel Aviv, poi nella sede del parlamento israeliano ed infine in una rinomata località turistica egiziana, quella con i grattacieli, con tanta bella gente ad affollare le strade stracolme di negozi di alta moda, di lussuosi caffè e ristoranti, meta preferiti dei ricconi di mezzo mondo e di chi anela al “tanto basta essere lì” per aspirare ad una maggiore visibilità sociale. E’ stata scelta questa sede per la firma dei documenti che suggellano l’accordo di pace fra israeliani e palestinesi; scelta non casuale, determinata dalla volontà di mettere definitivamente una pietra tombale sulle imbarazzanti immagini di distruzione e morte provenienti dalla Striscia, sconvolgenti ed impressionanti, sostituendole con quelle molto più rassicuranti di una lussuosa e scintillante capitale del turismo e della ricchezza. Del resto, non si poteva negare agli illustri convenuti, tutti rigorosamente tirati a lucido, altra sede, se non quella appunto scelta, del tutto evocativa del potere politico, economico e militare da coloro rappresentati. Il messaggio è chiaro e forte: dopo due anni di feroci massacri, di bombardamenti su gente inerme, di distruzione in risposta (sproporzionata) all’ignobile attacco del 7 ottobre che costò la vita a diverse centinaia di innocenti israeliani, c’era bisogno di un colpo di spugna sulle atrocità cui abbiamo assistito; la gente deve dimenticare, tutti devono avere ben chiaro che solo l’illimitato potere economico e politico può garantire la sicurezza, il benessere ed il progresso per tutti. Il messaggio? Basta con gli isterismi dei pacifisti, basta con tutta quella gente che “ per evitare di andare a lavorare il venerdì così da poter prolungare la vacanza” sciopera e manifesta per la pace, basta con la cultura della tolleranza e della solidarietà, basta con la difesa dei più deboli; al contrario, affidatevi a coloro che, detenendo un potere illimitato, possono garantire il benessere alla collettività. I mezzi? A volte possono essere crudeli, spicci, limitanti la libertà e l’autodeterminazione, ma è importante arrivare al risultato. Capi di Stato e di Governo, umiliando la dignità delle popolazioni che rappresentano, a turno hanno salito alcuni gradini per posare al fianco del “sovrano”; qualche battuta di convenienza da regalare alla stampa, la foto di rito per poi ritornare, soddisfatti della visibilità guadagnata, al loro posto; senza alcun disagio e ritegno, hanno posato personalità del mondo arabo, dimentichi della loro storia e già da tempo unicamente interessati agli affari e personalità del mondo occidentale, altrettanto dimentichi delle loro origini, della loro storia e cultura, rappresentanti indegni di popoli che invece hanno lottato per garantirsi benessere, tutela dei diritti e libertà. Un brutto spettacolo. Ma non c’era da aspettarsi di meglio, dal momento che in questi due anni hanno assistito inermi e silenziosi al massacro di un popolo, del tutto indifferenti alle tragedie che si sono consumate in quella terra martoriata ed ora interessati solo agli aspetti economici della ricostruzione, il business. Non si sono posti il problema di come si è arrivati alla “ pace”, non hanno tenuto in minimo conto che la seconda forza militare del mondo ha bombardato per mesi popolazioni inermi, con l’appoggio del “ sultano” per il quale hanno fatto a gara per essere immortalati in foto accanto a lui; hanno partecipato indifferenti alla festa, convinti di aver partecipato ad una giornata storica, come più volte ribadito nelle dirette a reti unificate, il cui messaggio era solo uno: non perdete tempo con le manifestazioni, con le proteste, solo con il “ lavoro serio” si arriva al risultato; è il potere che conta! Ma è davvero così? Non lo ritengo: solo quando in tutto il mondo, dopo che le piazze si sono riempite di milioni di manifestanti, i potenti hanno capito che rischiavano di rimanere isolati politicamente e sono corsi subito ai ripari. Ma non si illudano! Nonostante lo sforzo dei mass media di regime di nascondere immagini e di narrare una storia in modo distorto, tanti cittadini hanno capito i veri obiettivi di questa guerra: distruggere un popolo, privarlo della sua terra, della sua dignità, con qualunque mezzo pur di raggiungere lo scopo. Costruire un nuovo ordine in quei martoriati territori sulla pelle dei più deboli ed avere nuove opportunità di incrementare le ricchezze di tutti coloro che interverranno nella “ ricostruzione” e nello sfruttamento delle terre. L’altro ieri si sono riuniti per brindare ai loro successi ma i bambini di Gaza non hanno potuto partecipare alla loro festa. Non ci sono più. Non potremmo mai dimenticare quei fagottini bianchi nelle braccia delle madri straziate dal dolore. Sappiamo chi sono stati i responsabili di tanto dolore e distruzione; nessuna vendetta, ma ora abbiamo il dovere di evitare che prevalga la cultura della prevaricazione. E’ necessaria una grande riscossa civile e sociale; che si continui a manifestare e a testimoniare la necessità di garantire nel mondo la salvaguardia dei diritti e la libertà dei popoli. Non cediamo all’indifferenza e all’arroganza mistificatoria del potere. Lo dobbiamo ai bambini di Gaza. Nel 2026 Matera sarà Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo. Che non si riduca il tutto ad eventi, concerti e mostre. Che la città, con il coinvolgimento delle forze politiche, sociali, delle associazioni e dei cittadini si renda protagonista di una vera nuova fase di dialogo per promulgare pace, solidarietà e rispetto dell’autodeterminazione dei popoli. Sarà così? Lo spero … per i bambini di Gaza.” Espedito Moliterni