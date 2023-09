A Senigallia, Lomonaco vince il Premio Guido Rossa e Dimilta 2° al Premio LiberEtà

Come avevamo preannunciato, oggi -nella giornata di apertura a Senigallia della Festa nazionale della rivista LiberEtà- si sarebbe conosciuto l’esito finale del Premio Letterario LiberEtà nella cui terna finale c’era il romanzo di Vincenzo Dimilta “In una vita” (https://giornalemio.it/cultura/ce-il-romanzo-di-vincenzo-dimilta-nella-terna-finale-del-premio-letterario-libereta/). Ebbene, si apprende che il lavoro di Dimilta si è classificato secondo, mancando per un pelo il premio finale (assegnato a Franca Acquarone con il libro Quello che non sai più dire), pur rimanendo una gran bella soddisfazione per un’opera prima. Ma nella stessa giornata e dallo stesso palco, è stato proclamato vincitore dell’altro importante premio assegnato annualmente (questa è la 4 edizione) dalla rivista dello SPI Cgil, ovvero il Premio Guido Rossa, il montese Peppe Lomonaco con il manoscritto “Il nostro primo giorno“. Grande protagonismo, dunque, di scrittori materani a uno dei momenti clou della Festa nazionale di LiberEtà, in programma dal 13 al 15 settembre a Senigallia, che è per l’appunto l’assegnazione di questi due premi letterari banditi dalla omonima casa editrice.

La cerimonia di premiazione, alla quale erano presenti tutti i finalisti, è stata condotta da Neri Marcorè, attore, conduttore e cantante che oggi giocava in casa, essendo originario proprio delle Marche. E mentre il critico letterario Filippo La Porta ha presentato i manoscritti del Premio LiberEtà, l’autrice televisiva Cristina Norante ha introdotto il libro vincitore del Premio Guido Rossa, mentre a proclamare i vincitori è stato il segretario generale dello Sindacato dei pensionati della Cgil, Ivan Pedretti.

A seguire il breve profilo biografico di Lomonaco e l’abstract della sua opera vincitrice, così come riportato sul sito della rivista LiberEtà: “Peppe Lomonaco nato a Montescaglioso (Matera) nel 1951 in una famiglia di braccianti. va via da casa a diciassette anni. Era il 1968. Approda a Milano, dove diventa operaio qualificato. Impegnato da sempre nel sindacato, dopo la passione per la lettura nasce quello per la scrittura.

“È stato attraverso la lettura che mi sono imbattuto nel libro di Nuto Revelli Il mondo dei vinti, poi nelle storie raccolte da Franco Alasia in Milano, Corea insieme al saggio di Danilo Montaldi. Poi sono venuti molti altri titoli: Contadini del Sud di Rocco Scotellaro, poi Banditi a Partinico e Racconti siciliani di Danilo Dolci etc.”, spiega Lo Monaco. “Il nostro giorno” è un vivo e riuscitissimo spaccato di una società italiana in radicale trasformazione, quella delle massicce migrazioni dal Meridione contadino nel Nord industriale negli anni Sessanta del Novecento, grazie all’originalità di un amalgama che integra i dati e i fatti della Storia nella narrazione, valorizzandone al massimo una forte personalità di stile. “Non so quando mi venne l’idea di partire”, ricorda Angelo rievocando la decisione di andare via dalla Puglia per tentare la strada della fabbrica a Milano: “Sono un operaio industriale, operaio di fabbrica”. Un operaio che conserva dentro al cassetto i pensieri scritti durante il tempo libero. La fabbrica vuol dire sveglia alle cinque, coabitazione ma anche solidarietà coi compagni di squadra: La fabbrica significa imparare a scioperare per il contratto, contro gli incidenti sul lavoro, per la riduzione dell’orario, ma anche per la strage di Piazza Fontana. Manca l’amore che non tarda ad arrivare con Annina dal bel sorriso e dai baci che sanno di mirto e cannella, “quando sono con Annina mi sento meglio, il mondo gira diversamente”. In due è più facile affrontare tutto, anche l’epilessia quella strana malattia che Annina aveva combattuto, per volere della famiglia, soltanto con fichi, carrube e preghiere a San Donato, protettore degli epilettici. Succede che però le cose cambino per un errore, una disattenzione, forse per caso e lei non sia più al tuo fianco.“