Somari, incapaci o hanno dato retta in maniera eccessiva, magari sotto la spinta dell’affare della scuola a distanza e digitale (che squallore!) indicata dalla pletora di ”esperti” di governo, che qualche anno fa portò a uno spreco di risorse nell’acquisto di questi supporti multimediali, serviti a poco o a nulla ?Fatto sta che l’Italia la scuola, durante l’epidemia da virus a corona, non l’ha mai aperta e con tutte le contraddizioni e i danni didattici di apprendimento e socializzazione sugli studenti delle diverse fasce di età. E peggio di tutti per i piccoli di asili ed elementari, proprio nella fase delicata del momento formativo. Non possiamo non citare lo stress di presidi, docenti con tutti gli adempimenti a distanza, oltre che casalinghi, nel caso delle insegnanti. A settembre ancora on line o doppi turni per il distanziamento fisico? Nulla si sa sulla ricognizione di aule, spazi e sulla condizione delle scuole a meno di tre mesi dalla riapertura. A Matera la situazione dell’edilizia scolastica è quella che è con cantieri a metà, come quello di via Bramante a Villa Longo, di Agna. di via Nitti al rione Serra Venerdì e della media Torraca di via Aldo Moro, da abbattere per far posto a funzioni residenziali, e da ricostruire sull’area dell’ex centrale del latte a Serra Venerdi. Un quadro chiaro che si aggiunge alle riflessioni di Antonio Serravezza, scolaro come noi della Prima Repubblica quando il 1 ottobre la scuola cominciava e andava avanti fino al 30 giugno con una pausa per il periodo natalizio. Oggi siamo alle pezze e con un danno sull’Istruzione notevole. A scuola, dietro a una lavagna nera di ardesia, ci manderemmo volentieri i tanti somari e incoscienti che in questo periodo di confinamento domiciliare (usiamo i termini in italiano) hanno affossato istruzione e formazione. Scuola alla buona, altro che buona scuola…



LE RIFLESSIONI DI SERRAVEZZA

Stiamo vivendo tra mille slogan dal “andrà tutto bene” all’ultimo di ieri “andremo tutti a scuola” per cercare di mettere al centro dell’attenzione del Governo il problema della scuola e l’educazione al centro del rilancio dell’Italia.

Certo è che la scuola è stata completamente stravolta dalle misure di lockdown e la didattica a distanza ha rivelato più limiti e criticità che rappresentare l’alternativa alle lezioni in aula. Infatti tutte le famiglie che non avevano una linea internet veloce e un computer o tablet aggiornati hanno avuto serie difficoltà a stare al passo.

Per me è una cosa inaccettabile. È la sconfitta della scuola pubblica e di fatto l’abbandono delle famiglie da parte dello Stato.

Notizie dell’ultima ora. Si ritorna tutti in classe a settembre e senza divisori in plexiglass. Non vorrei che a luglio o ad agosto, quando le famiglie saranno sotto l’ombrellone o a camminare in montagna, arrivi poi la brutta sorpresa, magari dettata dal fatto che le norme siano così stringenti da risultare difficili da applicare. Purtroppo dobbiamo mantenere l’attenzione viva.

Io sono molto preoccupato per la situazione scuole di Matera per mancanza di aule che con le nuove norme coronavirus non basteranno per contenere tutti gli alunni e studenti. Abbiamo molte criticità, iniziando dalla scuola Bramante ancora in costruzione e non si vede la data di completamento della sua ricostruzione. Non si comprende ancora le vere intenzioni di abbattere l’istituto comprensivo Francesco Torraca per costruire un nuovo complesso scolastico nell’area dell’ex centrale del latte. Il liceo classico Duni chiuso per problemi di staticità. Per non parlare di altri istituti scolastici che hanno dovuto dividere le loro classi per mancanza di spazi, vedi liceo artistico o L’ Olivetti. Nel frattempo tutto tace da parte dell’amministrazione. Servono decisioni immediate e comunque prima delle ferie estive. Le famiglie non possono sopportare altri angosce dopo tutto quello che stanno passando. Svegliamoci e diamo la priorità alla scuola e non alle elezioni di settembre!