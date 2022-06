“A Scuola di Dono” il concorso a premi della Fidas

La Fidas Basilicata ha premiato, nei giorni scorsi, le scuole lucane vincitrici che hanno partecipato al concorso: “A Scuola di Dono” promosso da Fidas Nazionale. Il concorso nazionale è giunto alla sua terza edizione ed è rivolto agli studenti della scuola primaria e secondaria, finalizzato alla promozione della cultura del dono del sangue e degli emocomponenti. Gli studenti hanno avuto a disposizione una traccia a partire dalla quale hanno realizzato un elaborato scritto o una produzione artistica per evidenziare gli aspetti più importanti del volontariato e del dono del sangue. Due volontarie di Fidas Basilicata, Rosanna Persiani, ufficio stampa regionale e Antonella Tarantino, segretaria amministrativa della sezione Fidas Rotondella, hanno incontrato la classe III E dell’I.C. Orazio Flacco di Marconia che, guidata dalla professoressa di matematica e scienze Carmela Laurenza, che partecipato presentando un video: “L’importanza di donare”. Gli studenti hanno unito l’attualità della guerra in Ucraina alla necessità di donare il sangue in situazioni di emergenza e straordinarie. La consegna della targa e di qualche gadget per i ragazzi, è stata accompagnato da un momento formativo /informativo sul volontariato e sul dono. Lo scorso 21 aprile erano stati decretati i vincitori della sezione Scuola Secondaria di II grado, ed è toccato agli studenti delle classi IV A SSS e IVB SSS dell’I.I.S “Pitagora” di Policoro – Indirizzo Servizi Socio Sanitari, che con il video “Un dono per la vita” hanno superato il primo step di selezione regionale. Anche a loro è stata consegnata una targa. All’Istituto Pitagora erano stati presenti oltre alle volontarie Persiani e Tarantino anche il Presidente Regionale, Pancrazio Toscano e il Presidente Fidas Policoro, Nicola Pastore, ex studente della stessa scuola. L’accoglienza è stata importante, poiché nel corso del nuovo anno scolastico si prevede di avviare un percorso di alternanza scuola/lavoro PCTO tra Fidas Basilicata e gli studenti dell’Indirizzo Servizi Socio Sanitari del Pitagora. Grande entusiasmo da parte della la vice preside, la professoressa Olga Renata Colletta, e di tutti i docenti che si sono prodigati per la partecipazione al bando e per l’ottima riuscita della giornata di formazione: Rosanna Milione, Franca MariaLechiara, Ketty Monzo, Antonella Oriolo e il tecnico di laboratorio Manuela Truncellito. Fidas Basilicata è già presente con i PCTO all’ITE di Grassano, e gli studenti hanno concluso con successo il percorso con la sezione Fidas Grassano lo scorso 22 Maggio. “È importante la collaborazione con l’istituzione Scuola da parte della nostra organizzazione di volontariato del dono del sangue”, ha dichiarato il presidente

Toscano, “i giovani non sono solo il futuro della nostra associazione, ma sono soprattutto il presente. Fidas Basilicata si impegna a promuovere il dono del sangue, i corretti stili di vita e la cultura della solidarietà. Noi ci auguriamo che molti degli studenti che incontriamo proseguiranno il loro cammino con uno sguardo attento al volontariato e che siano futuri adulti consapevoli delle proprie scelte di vita e attenti al prossimo. Solo insieme si può provare a rendere il mondo un posto migliore”.