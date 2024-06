A scuola…dagli ”Angeli del Carro ”Gli scolari della 2^C ” Enrico Fermi ”

Niente libri, lavagne e interrogazioni come accade in Istituto, ma per gli allievi della seconda C dell’Istituto comprensivo ”Enrico Fermi” di Matera – accompagnati dagli insegnanti- una lezione particolare nella sede degli Angeli del Carro, nel rione Serra Rifusa. Dove si apprende tutto quanto è ”storia, leggenda, vita” della Festa della Bruna, attraverso racconti dei protagonisti, filmati, una mostra tematica fatta di foto, manufatti, attrezzi, simboli. E poi mettendo le mani in un laboratorio di cartapesta. Così la lezione diventa creativa, interessante, come vuole la curiosità dei piccoli studenti che in quel luogo ”stimolante” gestito e vissuto dagli ‘Angeli del Carro , a cominciare dal presidente Mariano Iacovone e dal vice presidente Mimmo Duca, hanno sempre la domanda da porre. Magari ricordando che padri, nonni, zii o conoscenti alla Festa partecipano volentieri da protagonisti, ma con rispetto e devozione. Concetti che gli ”Angeli del Carro”’ ripetono spesso.Del resto bisogna dare il buon esempio. La Festa della Bruna è tradizione…e i piccoli delle scuole ne devono essere i continuatori. E chissà che qualcuno di loro un giorno non metterà le ali e entrare a far parte di un sodalizio che, oltre a contribuire alla difesa del carro trionfale da assalti prematuri, realizza anche attività di solidarietà e di inclusione per il quartiere e per la città. Naturalmente la sede degli Angeli sarà oggetto di altre visite, in un luogo dove l’ospitalità è di casa. Ne parleremo nei prossimi giorni. Intanto conto alla rovescia per la visita al carro trionfale , al quale sta lavorando l’artista Francesca Cascione con uno staff di collaboratori, e per il 2 luglio. Il giorno più atteso dai materani e dai turisti…