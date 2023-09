A scuola a scuola! Unitep ricomincia con tanto impegno

Sono senz’altro gli studenti che meglio interpretano il concetto di ‘Scuola maestra di vita”, per costanza e presenza continua e con tanta voglia di conoscere e magari di trasferire ad altri quello che hanno messo da parte nel solco delle esperienze e della memoria. Gli allievi dell’Università della terza età e dell’educazione permanente, presieduta dal ‘rettore’ presidente Costantino Dilillo torneranno sui banchi dal 9 ottobre, presso l’Istituto Alberghiero ”Antonio Turi ” di via Matarazzo ( è l’occasione per un masters su gastronomia e tradizioni, con relativa tavolata….Ma prima un assaggio, ritorna la dolce…materia, della programmazione del nuovo anno accademico il 5 ottobre presso l’aula consiliare della Provincia. E da una occhiata alle materie,accanto allo studio delle lingue, della storia locale, della medicina, dell’informatica, troviamo anche i giochi di enigmistica, le curiosità scientifiche , questioni condominiali, legalità e diritti. Naturalmente ci saranno anche gite fuori porta o eventi sociali, che saranno resi noti al momento opportuno. Iscrizioni aperte e, come diceva la buonanima del maestro Alberto Manzi, ”…non è mai troppo tardi ” per studiare e arricchire il proprio bagaglio di conoscenze e, soprattutto, con il telefonino rigorosamente spento. Su questo il buon rettore Costantino Dilillo non transige. Silenziate o spegnete le suonerie polifoniche. Vi conviene…



L’Università della terza età e dell’educazione permanente di Matera in via Cappelluti 46, ha avviato le iscrizioni all’anno accademico 2023/2024, con inizio delle lezioni il prossimo 9 Ottobre presso la sede dell’istituto Alberghiero A. Turi in via Matarazzo.

Il 5 ottobre il programma di studi dell’anno sarà presentato presso la sala consiliare della Provincia nel corso di un’apposita assemblea generale, presenti anche i docenti, tutti volontari.

Introdurranno i lavori il Presidente Costantino Dilillo e la responsabile della didattica prof Carmela Dinnella.

LEZIONI E PROGRAMMA