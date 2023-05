A Scanzano Jonico la 44° Assemblea Regionale Fidas Basilicata

Ad ospitare la 44° assemblea regionale Fidas Basalicata sarà la sezione Give Life di Scanzano Jonico. Un appuntamento associativo importante che vedrà la partecipazione di oltre cento delegati provenienti da tutto il territorio lucano in rappresentanza delle sezioni Fidas e Gruppi di raccolta presenti ed operanti in Basilicata. “ L’assemblea regionale “ ha spiegato il presidente della Fidas Pancrazio Toscano “ oltre che essere un momento per l’adempimento statutario dell’approvazione morale del Presidente e della documentazione contabile dell’associazione , è l’occasione per tracciare il bilancio dell’anno trascorso, programmare iniziative e le attività da mettere in campo finalizzate alla promozione della raccolta , e confrontarsi con i territori per una collaborazione di rete associativa, oltre che al momento formativo per i dirigenti su argomenti che trattano adeguamenti normativi del Terzo Settore e, nel nostro caso prettamente specifiche per la gestione della raccolta sangue. La Fidas Basilicata nell’anno 2022 ha registrato un incremento in termini di raccolta sia di sangue che di plasma, solo per dare un dato le unità di sangue raccolto è di 6178 di cui 5312 in raccolta associativa e 866 nei centri trasfusionali , mentre le procedure di aferesi sono state 1557 di cui 1436 in raccolta associativa e 121 nei centri trasfusionali. Numeri importanti che hanno contribuito al mantenimento del livello di autosufficienza della nostra regione registrati anche grazie ad un‘attenta programmazione delle giornate di raccolta che sono di circa 330”. “ Sono onorato” ha commentato Domenico Sarubbi presidente della sezione Give Life Scanzano J. “ con tutto il direttivo di ospitare l’assemblea Annuale di Fidas Basilicata che a distanza di 11 anni si svolge nuovamente all’Interno del Palazzo Baronale dove l’allora piccola sezione che contava poco più di 100 donazioni all’anno, oggi invece grazie al lavoro sinergico dei volontari che ci credono e lavorano con amore e grazie soprattutto alle tante Donatrici e Donatori, raggiunge circa 500 unità di sangue e plasma oltre ad essere una importante realtà impegnata in attività di sensibilizzazione e di promozione della salute. Ringrazio il presidente Toscano e tutti i dirigenti per aver accolto la nostra candidatura per l’assemblea del 2023”.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.