A Satriano di Lucania l’Expo Pro Loco Basilicata in festa

Tutto pronto a Satriano di Lucania per l’Expo Pro Loco Basilicata in festa nel cuore del Parco Nazionale Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese per promuovere l’ambiente, l’artigianato e l’enogastronomia lucana. La manifestazione promossa dall’Ente Pro Loco Basilicata Aps e la Pro Loco Satriano di Lucania Aps con il sostegno del Fondo Etico della Bcc Basilicata e del Gal Percorsi “Mis. 19.3 PSR 2014-2020 Regione Basilicata – Coop. Interterritoriale “Brand Basilicata – azione 6.1 – Organizzazione e gestione di eventi promozione territoriale di prossimità”, con il patrocinio del Comune di Satriano di Lucania, del Parco Nazionale Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese, della Regione Basilicata, dell’Apt Basilicata, dell’Ente Pro Loco Italiane Aps, della Coldiretti Potenza, della società Iinformatica Lucanum e di Savitour Autolinee è in programma sabato 7 settembre 2024 dalle ore 10 nel centro storico satrianese. Ricco il programma della giornata che prevede dalle ore 10 presso l’Anfiteatro Porticelle l’apertura degli stands espositivi allestiti dalle Pro Loco e dagli enti lucani affiliati alla Rete Associativa Terzo Settore Ente Pro Loco Italiane Aps, dalle aziende dell’area Parco Appennino Lucano aderenti a Coldiretti Potenza e dai comitati regionali Ente Pro Loco Puglia, Ente Pro Loco Calabria e Ente Pro Loco Campania. A seguire alle ore 11 previsto un convegno dal titolo “Parco Appennino Lucano e il Sistema di Destinazione Turistica, opportunità e prospettive per lo sviluppo sostenibile del territorio” con la partecipazione di Umberto Vita Sindaco di Satriano, Giorgio Costantino Direttore Generale Bcc Basilicata, Pietro Marino Presidente Pro Loco Satriano, Rocco Franciosa Presidente Ente Pro Loco Basilicata, Caterina Salvia Presidente Gal Percorsi, Antonio Nicoletti Direttore Apt Basilicata, Antonio Tisci Commissario Parco Appennino Lucano, Oronzo Rifino Presidente Ente Pro Loco Puglia, Francesco Delli Curti Presidente Ente Pro Loco Campania, Pina Ierace Presidente Ente Pro Loco Calabria, Luigi Marotta Delegato Anci Basilicata, Claudio Pisapia Presidente FederComTur CulturItalia, Pasquale Ciurleo Presidente Nazionale Ente Pro Loco Italiane, Antonio Pessolani Presidente Coldiretti Basilicata e Laura Mongiello Assessore all’ Ambiente della Regione Basilicata. Al termine del convegno previsto il pranzo di comunità in piazza con la degustazione dei prodotti tipici lucani. In occasione dell’evento Expo Pro Loco Basilicata in Festa si esibiranno durante tutta la giornata il gruppo musicale Leukania e fa sapere il responsabile “Da noi la malvarosa è un fiore che trema col basilico. Da noi il mondo è lontano ma c’è un odore di terra e di gaggia e il pane ha il sapore del grano. Da noi la musica è anima, è cuore e la nostra tarantella con la storica ballerina Esther Santarsiero in danza con Imma Dodonna e Antonella Di Pietro, con le percussioni di Riccardo Pucciarelli, i ritmi, la storia e l’arte di Rino Locantore, la Zampogna, la chitarra e la versatilità di Alberico Larato e lo storico musico polistrumentista Sergio Santalucia, dicono che la malvarosa è un fiore e il pane ha il sapore del grano, così come la musica e la nostra cultura è storia, così proviamo a dirla in un antico racconto da musici cantastorie e fanciulle in ballo”. Nel pomeriggio dopo la visita guidata al percorso dei murales satrianesi alle ore 16 presso l’Anfiteatro Porticelle previsto il convegno dal titolo “Valorizzazione turistica del territorio tra innovazione e tradizione. Il Realverso Lucanum un progetto per la promozione sostenibile della Basilicata” con la partecipazione di Umberto Vita Sindaco di Satriano, Pietro Marino Presidente Pro Loco Satriano, Caterina Salvia Presidente Gal Percorsi, Rocco Franciosa Presidente Ente Pro Loco Basilicata, Vito Santarcangelo ideatore Realverso Lucanum, Alessandro D’Alcantara concepteur Realverso Lucanum, Marco Colucci ideatore FrancyBas, Luca Arlotto Docente Universitario e Pasquale Ciurleo Presidente Nazionale Epli. “Siamo onorati come Pro Loco Satriano di Lucania – sottolinea il Presidente Pietro Marino – di ospitare l’evento regionale e ringraziamo in particolare il Comune di Satriano di Lucania e il Gal Percorsi per il prezioso sostegno organizzativo e tutti gli enti patrocinanti, consapevoli dell’importanza di svolgere il nostro ruolo di animazione e promozione turistica mostrando le bellezze del centro storico e le peculiarità della nostra comunità”. Il Presidente Ente Pro Loco Basilicata Rocco Franciosa sottolinea “ringraziamo la Bcc Basilicata la quale attraverso il fondo etico bancario ha inteso sostenere l’attività di valorizzazione turistica – culturale messa in campo e il Gal Percorsi, unitamente al Comune, alla Regione, all’Apt Basilicata, al Parco Nazionale Appennino Lucano, la Coldiretti Potenza, la società Iinformatica Lucanum e la società Savitour Autolinee per l’importante sostegno all’iniziativa che vuole rappresentare una straordinaria occasione per rafforzare le sinergie territoriali che vedono le Pro Loco e gli enti di terzo settore lucani affiliati alla Rete Epli impegnati nelle attività di animazione, informazione, accoglienza e promozione turistica sul territorio lucano con una grande attenzione alle risorse storiche, ambientali, monumentali, naturali, paesaggistiche ed enogastronomiche per generare sempre maggiori economie sui territori”.

