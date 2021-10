Si terrà sabato 23 ottobre 2021 alle ore 18,30 nel centro parrocchiale a San Severino Lucano, centro in provincia di Potenza, la presentazione del libro “La Guerra del Mezzogiorno-italiani, borbonici e briganti 1860-1870”. L’appuntamento culturale per la presentazione del libro dello storico e scrittore italiano Carmine Pinto toccherà diversi temi culturali e storici del tempo. Un incontro come un viaggio tra le terre di Lucania per chiarire molti aspetti oggetto ancora di dibattito tra gli storici attuali. Il brigantaggio fu l’eroica resistenza meridionale al colonialismo sabaudo o la sfida allo Stato di bande criminali? La guerra per il Mezzogiorno concluse la crisi del Regno delle Due Sicilie? L’unificazione dell’Italia fu da tutti voluta o fu una semplice colonizzazione? Certo non fu uno scontro locale, coinvolse attori politici e militari di tutta la penisola e d’Europa, ma non fu neppure una guerra tradizionale: i briganti, le truppe regolari italiane, i volontari meridionali si sfidarono nelle valli e nelle montagne in una guerriglia sanguinosa, del tutto priva dei fasti risorgimentali. Un libro con importanti rivelazioni e per la novità di materiali e documenti usati e per la vastità delle ricerche compiute. I saluti inziali saranno portati dal dottore Franco Fiore, sindaco di San Severino Lucano e dal presidente della Pro Loco del Pollino Anna De Domizio, a introdurre e moderare il dibattito sarà il giornalista di BasilicataNotizie.net, Oreste Roberto Lanza. A dialogare con lo storico Carmine Pinto, Docente di Storia Contemporanea all’Università di Salerno, il direttore di BasilicataNotizie.net, Francesco Addolorato